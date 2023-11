PREPARTITA

Barcellona - FC Porto è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - FC Porto sarà Daniele Orsato. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Barcellona-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità 2000, quando perse 4-2 in Champions League. L'unica vittoria in trasferta contro il Barcellona risale all'1-0 in Coppa UEFA del 1972/73.

Il Barcellona non ha mai perso una partita casalinga contro squadre portoghesi in Coppa dei Campioni/Champions League (7V, 2N), mentre il Benfica è l'unica squadra ad aver evitato la sconfitta in trasferta contro gli spagnoli nelle due competizioni (pareggi 0-0 nel dicembre 2012 e nel novembre 2021).

Il Porto ha vinto solo tre delle 14 trasferte contro squadre spagnole in Champions League (3N, 8P) e solo una volta nelle ultime cinque (1N, 3P): 2-0 contro l'Athletic Club nel novembre 2014, sotto Julen Lopetegui.

Il Porto ha vinto sette delle ultime otto partite nella fase a gironi della Champions League (1P), anche se l'unica sconfitta in questa serie è arrivata nella gara d'andata di questa stagione contro il Barcellona (0-1 all'Estádio do Dragão).

18 degli ultimi 19 gol del Barcellona in Champions League sono stati segnati su azione, solo uno su calcio piazzato (angolo contro l’Anversa nella prima giornata). Solo Manchester City (13.3) e Bayern Monaco (8.9) hanno un valore di xG su azione più alto rispetto al Barcellona (7.7) nella competizione in questa stagione.

Ilkay Gündogan del Barcellona ha completato il maggior numero di passaggi sotto pressione tra tutti i giocatori di questa Champions League (219). Infatti, il centrocampista tedesco ha una percentuale di passaggi completati del 93% quando è sotto pressione in questa stagione, avendo completato 219 passaggi sui suoi 235 totali.

Tra i cinque casi in cui un giocatore ha fornito due assist per un compagno di squadra in questa Champions League, Mehdi Taremi ed Evanilson del Porto rappresentano la coppia con meno minuti giocati insieme in questa edizione (136 minuti).

L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha segnato 47 gol in 42 partite di Champions League da quando ha compiuto 30 anni, con solo Cristiano Ronaldo che ha segnato di più nella competizione dopo i 30 anni (68 gol in 74 presenze).

Mehdi Taremi del Porto ha esercitato 45.3 pressioni nella trequarti avversaria ogni 90 minuti in questa Champions League; il massimo per un giocatore nella competizione (minimo 300 minuti giocati). È inoltre in testa tra tutti i giocatori del Porto per pressioni esercitate ogni 90 minuti nel torneo in questa stagione (93).

Dove vedere Barcellona-FC Porto di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Barcellona-FC Porto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Barcellona-FC Porto è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League