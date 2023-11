FELIPE ANDERSON! Cross morbido sul secondo palo per Guendouzi, colpo di testa in tuffo del brasiliano che manda di poco a lato!18:56

Piú possesso palla per gli scozzesi, che hanno un solo risultato, la vittoria, per poter sperare nella qualificazione.18:55

Rovella cerca la grande apertura per Felipe Anderson, attento Johnston in chiusura.18:52

Rodgers deve fare i conti con la squalifica del talento Palma, in attacco Furuhashi con il coreano Yang e Forrest. McGregor in mediana, in porta l'esperto Hart.18:18

Sarri punta su un attacco formato dal trio Felipe Anderson, Isaksen e Taty Castellanos, con l'ex Girona da prima punta. In difesa Gila per Romagnoli; Guendouzi confermato a centrocampo.18:16

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Celtic? La gara tra Lazio e Celtic si giocherà martedì 28 novembre 2023 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Lazio - Celtic? L'arbitro del match sarà Halil Umut Meler Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Celtic sarà Alper Ulusoy Dove si gioca Lazio - Celtic? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Celtic? Stadio Olimpico Chi trasmette la partita Lazio - Celtic? La partita tra Lazio e Celtic verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky e Sky Sport 1 Qual è il risultato di Lazio - Celtic? Al 12° minuto del primo tempo il risultato di Lazio - Celtic è 0-0

PREPARTITA

Lazio - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Celtic sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Alper Ulusoy.

Lazio-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver perso le prime due partite europee contro il Celtic nella fase a gironi di Europa League 2019/20, la Lazio ha vinto 2-1 al Celtic Park nella seconda giornata di questa Champions League.

Tra Coppa dei Campioni e Champions League, il Celtic non ha mai vinto fuori casa in Italia (2N, 8P), non riuscendo a segnare in otto partite, comprese le ultime quattro. L'ultimo giocatore del Celtic a segnare in Italia in Champions League è stato Stanislav Varga nella sconfitta per 3-1 contro il Milan nel settembre 2004.

La Lazio ha perso solo una delle ultime 11 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (5V, 5N) ed è imbattuta in casa in Champions League in questa stagione: 1-1 contro l'Atlético Madrid nel primo turno e 1-0 contro il Feyenoord nel quarto turno.

Il Celtic ha perso le ultime quattro trasferte di Champions League con un punteggio complessivo di 16-2. La squadra scozzese è alla ricerca di quella che sarebbe solo la terza vittoria esterna nella competizione, e questa sarà la 39ª partita di questo tipo (2V, 4N, 32P).

Il Celtic non ha vinto nelle ultime 14 partite di Champions League (3N, 11P). Se non riuscisse a battere la Lazio in questa partita, diventerebbe la prima squadra britannica a restare 15 partite consecutive senza vincere nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

Dopo l'ultima vittoria sul Feyenoord nella competizione, la Lazio punterà a vincere due partite consecutive in Champions League per la prima volta dall'ottobre 2001, contro PSV e Galatasaray sotto la guida di Alberto Zaccheroni.

Il Celtic ha ricevuto tre cartellini rossi in quattro partite di questa Champions League (Holm, Lagerbielke e Maeda). L'ultima squadra a riceverne più di tre nella fase a gironi in una singola edizione del torneo è stata l'Anderlecht nel 2013/14 (quattro).

Da quando ha vinto la sua prima partita da allenatore in Champions League nel settembre 2014 (2-1 contro il Ludogorets), l'allenatore del Celtic Brendan Rodgers ha vinto solo una delle ultime 21 partite da allenatore nella competizione (6N, 14P), perdendone sette delle ultime otto (1N).

Ciro Immobile ha segnato sei gol in nove partite con la Lazio in Champions League, con una media di un gol ogni 116 minuti. L'unico giocatore ad aver segnato più gol con il club nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League è Simone Inzaghi (15 in 31 presenze).

Joe Hart del Celtic potrebbe diventare il primo portiere inglese a collezionare 50 presenze in Coppa dei Campioni/Champions League (attualmente a 49). Nel complesso, sarebbe il 25° giocatore inglese a raggiungere questo traguardo nelle due competizioni.

Dove vedere Lazio-Celtic di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Lazio-Celtic si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Lazio-Celtic è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

