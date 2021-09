LIVE MILAN - ATLETICO MADRID 1-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori19:56

Dopo ben sette anni, il Milan torna a giocarsi una sfida di Champions a San Siro. Tanta attesa per questa sfida che vede come avversario l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, campione di Liga.19:56

Gli unici precedenti tra Milan e Atletico Madrid in competizioni europee risalgono alla Champions League 2013/14, dove la squadra italiana ha perso entrambe le gare ed è stata eliminata agli ottavi di finale.19:57

La squadra di Pioli alla ricerca di muovere la classifica del girone, ancora a zero dopo la sconfitta in casa del Liverpool; colchoneros a quota uno dopo il pareggio con il Porto.19:59

Sono ufficiali le formazioni del match: MILAN che si schiera con il 4-2-3-1, Maignan - Calabria, Tomori, Romagnoli, The Hernandez - Kessié, Bennacer - Saelemaekers, Diaz, Leao - Rebic.19:58

A disposizione del MILAN: Tatarusanu, Jungdal, Ballo, Kalulu, Florenzi, Gabbia, Tonali, Maldini, Giroud.20:09

La formazione dell'ATLETICO MADRID: 3-5-2 per il Cholo, Oblak - Gimenez, Felipe, Hermoso - Trippier, Koke, Kondogbia, Llorente, Carrasco - Correa, Suarez.20:01

A disposizione dell'ATLETICO MADRID: Lecomte, Christian, Lodi, Vrsaljko, Camus, De Paul, Herrera, Lemar, Joao Felix, Griezmann, Cuhna.20:06

In assenza di Ibrahimovic, Pioli conferma Rebic da prima punta, con Giroud in panchina. Sulla trequarti confermati Saelemaekers, Diaz e Leao, a centrocampo Bennacer preferito a Tonali. In difesa Romangoli in coppia con Tomori, sulla sinistra il grande ex Theo Hernandez.20:12

Simeone conferma la sua difesa a tre con Trippier a destra e l'offensivo Carrasco a sinistra, con l'inglese sempre pronto a scalare per formare un pacchetto a quattro. A centrocampo torna il capitano Koke, con lui l'ex Inter Kondogbia e Llorente. In avanti, il Pistolero Suarez farà coppia con Correa, panchina per Griezmann e Joao Felix.20:14

Dirige il match l'arbitro turco Cüneyt Çakir.20:15

1' INIZIA MILAN - ATLETICO MADRID! Primo pallone per i locali.21:01

1' Milan con il completo di casa rossonero, Atletico l'azzurro di trasferta.21:01

2' Cross di Calabria, Hermoso non si fida e mette in angolo: partito fortissimo il Milan.21:02

3' Non funziona lo schema del Milan, contropiede dell'Atletico fermato da Romagnoli in out.21:03

4' Atletico con la difesa a quattro, Trippier sulla linea difensiva con Llorente spostato ad ala e Carrasco alzato a centrocampo.21:05

5' Che rischio per Gimenez, l'urugayano riesce in un pericoloso dribbling su Rebic al limite della sua area.21:06

6' Pressing altissimo del Milan, Atletico che sta faticando ad uscire palla al piede soprattutto non trovando Koke, sempre marcato a centrocampo.21:07

7' Errore di Luis Suarez che regala palla a Diaz, verticalizzazione immediata per Rebic che Felipe riesce a bloccare.21:08

8' Theo Hernandez si lancia palla al piede sulla sinistra, Llorente con un gran recupera lo ferma sul fondo, guadagnando anche la rimessa dal fondo.21:09

9' Llorente in pressing su Kessié commette fallo, Atletico protesta per un tocco di mano precedente di Tomori.21:10

10' Çakir dopo il check del VAR decide che si puó continuare a giocare, si riparte dalla punizione per il Milan.21:11

12' Chiusura di Felipe su Rebic in area, azione nata da un bello spunto personale di Diaz.21:13

13' Tomori anticipa Suarez sula trequarti e prova la conclusione dalla distanza, palla ampiamente a lato.21:13

14' Milan che sta sfruttando bene lo spazio tra i centrali e Kondogbia, trovando spesso il pallone per Diaz.21:14

15' Carrasco prova a scappare palla al piede a Tomori, il difensore regge il duello in velocità rubando il pallone all'esterno belga.21:15

15' AMMONITO. Franck Kessié. Trattenuta vistosa su Llorente, primo giallo del match. 21:16

16' Koke prova la verticalizzazione per Correa, capisce tutto Maignan che, in uscita bassa, fa suo il pallone.21:16

17' BRAHIM DIAZ! Conclusione dalla distanza dello spagnolo, Oblak controlla la sfera bloccandola al petto.21:17

18' Proteste del Milan per un tocco di mano in area dell'Atletico, Çakir dice che si puó continuare a giocare.21:18

18' Cross di Brahim Diaz, Oblak blocca in uscita anticipando Calabria che si era lanciato sulla sfera.21:18

19' REBIC! Bellissima azione in verticale del Milan, Diaz trova il croato che, nell'uno contro uno con Oblak, si fa deviare in angolo la conclusione dal portiere colchonero.21:20

20' GOL! MILAN - Atletico Madrid 1-0! Rete di Rafael Leão. Brahim Diaz in area supera Koke e serve l'assist per il rimorchio del portoghese: diagonale preciso che batte Oblak.



21' Milan che capitalizza il dominio dei primi 20 minuti trovando il gol di Leao, rossoneri in vantaggio e Atletico che ora prova ad imbastire la reazione.21:22

22' Rebic in pressing su Kondogbia, fallo del croato e punizione dalla trequarti per l'Atletico.21:23

23' Carrasco mette forte sul secondo palo, attento Maignan che blocca in presa alta.21:23

24' Tacco in area di Rebic per liberare Saelemaekers, attento Felipe che anticipa l'avversario prima del tiro.21:25

25' Azione continuata dell'Atletico, Kondogbia ha lo spazio per il tiro ma scarica su Llorente, Romagnoli lo ferma in angolo.21:26

26' Angolo per l'Atletico: palla che arriva a Suarez sul secondo palo, il Pistolero anticipato in angolo da Calabria.21:27

27' DOPPIA OCCASIONE PER L'ATLETICO! Sull'angolo, Suarez da buona posizione calcia male, palla che arriva a Kondogbia che, di potenza, manda alto.21:29

29' ESPULSO Franc Kessié. Intervento in ritardo del centrocampista su Koke, secondo giallo e Milan in dieci!21:30

29' AMMONITO Ante Rebić. Giallo per proteste per la punta del Milan. 21:30

30' Milan in dieci, Pioli manda a scaldare Tonali per rinforzare la mediana.21:30

31' Pioli ora ha abbassato Diaz in mediana, 4-4-1 per i rossoneri con Rebic da unica punta.21:32

32' Cross di Trippier, Maignan in uscita bassa blocca il pallone anticipando Correa.21:32

33' Contropiede del Milan, Leao punta Gimenez ma il pallone termina sul fondo con l'urugayano in controllo.21:34

34' Problemi per Trippier, che richiama la panchina.21:34

34' Sostituzione MILAN: esce Ante Rebić, entra Sandro Tonali.21:35

35' Pioli decide di cambiare Rebic, nervoso e ammonito, per inserire Tonali: Leao da unica punta, Brahim si sposta sulla sinistra.21:35

36' Partita che si sta scaldando, scambio di battute tra Trippier e Diaz, Çakir richiama i due.21:36

37' Cross di Llorente, Hermoso si butta sul secondo palo travolgendo Saelemaekers: fallo in attacco dell'ex Espanyol.21:38

38' Lancio di Maignan, Leao con una conclusione improvvisa in rovesciata colpisce una strepitosa traversa: azione ferma per fuorigioco della punta.21:40

39' Trippier fa segno alla panchina di non poter continuare: cambio anche per l'Atletico Madrid.21:41

40' Sostituzione ATLETICO MADRID: esce Kieran Trippier, entra João Félix.21:41

41' Simeone abbassa Llorente da quinto di centrocampo, Joao Felix con Correa alle spalle di Suarez.21:41

42' Milan che anche in dieci prova a fare gioco, appoggiandosi a un Leao in grande giornata.21:42

43' Tonali difende un pallone sul fondo e cerca l'angolo, il suo tocco é anticipato da Gimenez che lascia scorrere e permette la presa di Oblak.21:44

44' Tanta confusione nell'attacco dell'Atletico Madrid, biancorossi che non stanno riuscendo a sfruttare la superiorità numerica.21:45

45' JOAO FELIX! Cross potente di Correa, il portoghese anticipa Romagnoli ma non riesce a calciare verso la porta!21:46

45'+1' Un minuto di recupero.21:46

45'+1' SUAREZ! Altro cross di Correa, il Pistolero in girata colpisce di potenza ma manda a lato!21:47

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MILAN - ATLETICO MADRID! 1-0 il parziale, in gol Leao.21:47

Milan in vantaggio per 1-0 per il gol di Leao ma in inferiorità numerica dal 29' per il secondo giallo di Kessié, che lascia i suoi in dieci.21:48

I rossoneri, fino all'espulsione, avevano dominato il match trovando il vantaggio e schiacciando la squadra di Simeone; in dieci, la formazione di Pioli ha perso metri rischiando anche il gol nel finale con Joao Felix e Suarez.21:50