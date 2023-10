Aggiorna Diretta-Live

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Benfica, gara valida per il Gruppo D di Champions League.20:28

La Champions League torna a San Siro, teatro principale della cavalcata che ha portato i nerazzurri fino alla finale di Istanbul della scorsa edizione. La squadra di Inzaghi ritrova stasera il Benfica, eliminato nei quarti con il 2-0 del Da Luz e il 3-3 del Meazza. Entrambe stanno facendo bene nei rispettivi campionati con i nerazzurri primi dopo sei vittorie in sette gare, lo stesso bottino dei portoghesi che sono però secondi a un punto dallo Sporting.20:34

La situazione del Gruppo D vede la Real Sociedad, affrontata dall'Inter nella gara d'esordio, al comando con quattro punti dopo la vittoria di oggi sul Salisburgo, ora secondo. L'Inter si trova dunque al terzo posto davanti al Benfica, ultimo dopo la sconfitta a sorpresa con gli austriaci nel primo turno.20:35

Dirige il match l'olandese Makkelie, coadiuvato da Steegstra e De Vries. Quarto uomo Lindhout. Al VAR ci sono Dieperink e Kajtazovic.20:38

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: consueto 3-5-3 per i nerazzurri. Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Cuadrado, Klaassen, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Sarr, Sanchez.20:40

FORMAZIONE UFFICIALE BENFICA: 4-2-3-1 per gli uomini di Schmidt. Trubin - Bah, Otamendi, Morato, Bernat - Joao Neves, Kokcu - Di Maria, Aursnes, Rafa Silva - David Neres. A disposizione: Soares, Kokubo, Cabral, Jurasek, Goncalo Guedes, Tengstedt, Joao Mario, Chiquinho, Musa, Araujo, Gouveia, Florentino.20:42

Inzaghi dopo aver rimescolato le carte a Salerno, schiera la formazione tipo con Sommer tra i pali e Pavard-Acerbi-Bastoni in difesa. Darmian parte dalla panchina. Sulle fasce largo a Dumfries e Dimarco mentre in mezzo, anche per l'assenza di Frattesi, le scelte sono obbligate con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco la coppia Lautaro-Thuram. Cuadrado ce la fa per la panchina dopo i recenti problemi fisici.20:45

Schmidt opera qualche cambio dopo la vittoria in campionato nel big match col Porto. Davanti a Trubin trovano posto Morato e Bernat, con Aursnes avanzato sulla trequarti. Otamendi confermato al centro così come Bah a destra. Joao Neves e Kokcu ancora titolari a centrocampo, così come Rafa Silva e Di Maria dietro la punta che stasera sarà David Neres e non Musa. Panchina per l'ex Fiorentina Cabral, così come per l'ex Inter Joao Mario.20:48

Grande atmosfera a San Siro dove è tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre e per il calcio d'inizio.20:48

Risuona l'inno della Champions al Meazza, manca pochissimo al via della gara!20:57

Si comincia!21:00

Lancio lungo di Dimarco, addomesticato da Thuram che non riesce però a farsi largo al limite dell'area portoghese. Il Benfica riparte ma trova l'ottima chiusura di Bastoni su Rafa Silva in area di rigore a fermare l'azione offensiva.21:01

3' David Neres arriva al cross dalla destra, troppo alto per tutti. Il Benfica rimane a ridosso dell'area di rigore ma sbaglia tutto con Joao Neves che regala un pallone morbido a Sommer.21:03

4' OCCASIONE INTER! L'Inter si distende nel campo avversario con Dumfries che mette in mezzo rasoterra dalla destra e Mkhitaryan che non arriva per un soffio all'appuntamento col gol sul secondo palo.21:04

6' Benfica molto propositivo in questo avvio, nonostante la miglior occasione sia capitata all'Inter. La squadra di Schmidt pressa a tutto campo.21:06

7' Palla persa in uscita da Acerbi, serie di scambi rapidi degli ospiti che portano al tiro Di Maria ma c'è l'opposizione di Bastoni col corpo.21:07

8' Thuram ha spazio nel campo avversario, corre in verticale palla al piede ma poi sbaglia l'apertura a destra per Barella. Il numero 23 nerazzurro prova comunque il cross da posizione defilata ma non trova compagni al centro.21:07

10' E' sempre il Benfica a fare la partita, l'Inter attende compatta dietro la linea del pallone, pronta a sfruttare il contropiede.21:10

11' OCCASIONE INTER! Apertura tesa fantastica di Calhanoglu per Dumfries sul secondo palo, l'olandese arriva a colpire di testa ma non trova la porta da pochi passi!21:11

12' Il Benfica arriva abbastanza agevolmente al limite dell'area interista ma finora non ha mai trovato sbocchi verso la porta.21:12

13' SOMMER! Aursnes viene servito direttamente in area di rigore alle spalle della difesa nerazzurra, calcia forte e basso sul primo palo ma Sommer risponde alla grandissima deviando in corner!21:13