DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Salisburgo - Real sociedad? La gara tra Salisburgo e Real sociedad si giocherà martedì 3 ottobre 2023 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Salisburgo - Real sociedad? L'arbitro del match sarà Bartosz Frankowski Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Salisburgo - Real sociedad sarà Tomasz Kwiatkowski Dove si gioca Salisburgo - Real sociedad? La partita si gioca a Wals bei Salzburg In che stadio si gioca Salisburgo - Real sociedad? Stadio Red Bull Arena Salzburg Chi trasmette la partita Salisburgo - Real sociedad? La partita tra Salisburgo e Real sociedad verrà trasmessa da Sky, Sky Sport Arena e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Salisburgo - Real Sociedad è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Arbitro di Salisburgo - Real Sociedad sarà Bartosz Frankowski coadiuvato da Marcin Boniek e Jakub Winkler. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Salisburgo-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Salisburgo è imbattuto nei due precedenti contro la Real Sociedad, ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2017/18 (2-2 in trasferta, 2-1 in casa).

La Real Sociedad ha vinto solo una delle quattro partite contro avversarie austriache in tutte le competizioni (2N, 1P), anche se quel successo è arrivato fuori casa, contro lo Sturm Graz nell'ottobre 2021 (1-0).

Il Salisburgo ha vinto solo una delle ultime sei partite contro squadre spagnole in tutte le competizioni (1N, 4P), anche se il successo è arrivato proprio nell’incontro più recente con queste avversarie, superando il Siviglia nel dicembre 2021 in Champions League.

La Real Sociedad ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Champions League e potrebbe eguagliare la serie di sconfitte esterne più lunga nella competizione per una squadra spagnola, registrata dal Villarreal tra aprile 2009 e settembre 2021 (5).

Dall'inizio della stagione 2021/22, nessuna squadra ha ricevuto più calci di rigore a favore rispetto al Salisburgo in Champions League (8 – come il Napoli), di cui due nei primi 15 minuti nella prima giornata di questa edizione, contro il Benfica.

La Real Sociedad ha vinto le prime due partite di Champions League nel 2003/2004, ma da allora è rimasta senza successi in 13 gare della competizione (5N, 8P), senza riuscire a segnare in otto di queste.

Nel primo turno contro il Benfica, il Salisburgo ha schierato l'11 titolare più giovane nella storia della Champions League, con un'età media di 21 anni e 183 giorni. Ciascuno degli suoi ultimi 23 gol nella competizione è stato segnato da giocatori di età pari o inferiore a 24 anni.

La gara della Real Sociedad contro l’Inter ha avuto il tempo di gioco più basso di qualsiasi altra gara nella prima giornata di questa Champions League (49:43), con la palla in gioco solo per il 51% del tempo totale della partita.

Contro il Benfica, il Salisburgo ha effettuato 41 azioni difensive nel terzo centrale o offensivo di campo, più di qualsiasi altra squadra nella prima giornata di questa Champions League. Tra le squadre che hanno partecipato ad entrambe le edizioni, solo il Barcellona (9.9) ha registrato un PPDA inferiore rispetto alla squadra austriaca nella competizione dall'inizio della scorsa stagione (10.5).

La Real Sociedad ha effettuato quattro tiri in seguito a recuperi offensivi in questa Champions League, solo il Lipsia ne ha registrati di più (5). Uno di questi si è concluso con l'unico gol contro l'Inter nell'ultima partita.

Dove vedere Salisburgo-Real Sociedad di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Salisburgo-Real Sociedad si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Salisburgo-Real Sociedad è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League