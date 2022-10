Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Johan Cruijff Arena

Città: Amsterdam

Capienza: 53320 spettatori20:38

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Ajax-Napoli, gara valida per la terza giornata del Girone A di Champions League.20:38

La squadra di Luciano Spalletti vola ad Amsterdam da prima in classifica a punteggio pieno nel gruppo, grazie alle due vittorie in casa contro il Liverpool e sul campo dei Rangers. Sette gol fatti e uno solo subito per gli azzurri, che cercano la terza vittoria consecutiva per avvicinare il passaggio del turno.20:40

Tre punti in classifica come il Liverpool, invece, per gli olandesi, che vincendo oggi raggiungerebbero proprio il Napoli in vetta alla classifica. La squadra guidata da Alfred Schreuder ha battuto 4-0 i Rangers, ma poi è stata sconfitta 2-1 dai Reds ad Anfield.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Ajax si schiera in campo con un 4-3-3: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. A disposizione: Stekelenburg, Gorter, Baas, Magallan, Wijndal, Klaasen, Grillitsch, Regeer, Ocampos, Brobbey, Conceicao, Lucca.20:47

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, M. Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Sirigu, Idasiak, Ostigard, J. Jesus, Zanoli, M. Rui, Ndombelé, Elmas, Gaetano, Politano, Zerbin, Simeone.20:49

Un solo cambio per Schreuder rispetto all'Ajax schierata sia contro il Liverpool che i Rangers. Non c'è Ughelumba al centro della difesa con Timber, sostituito da Bassey. Confermato il tridente leggero con Kudus schierato in posizione di falso centravanti e gli attaccanti Brobbey e Lucca che, invece, partiranno dalla panchina.20:52

Due modifiche sulle fasce rispetto alle ultime formazioni viste sia in campionato che in Champions League, invece, per Luciano Spalletti. Turno di riposo per Mario Rui a sinistra, sostituito da Mathias Olivera, mentre nel tridente c'è Lozano e non Politano sulla destra. Confermato Raspadori al centro dell'attacco con Simeone in panchina.20:55