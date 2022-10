LIVE FC PORTO - BAYER LEVERKUSEN 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

FC Porto - Bayer Leverkusen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Bayer Leverkusen sarà Anthony Taylor coadiuvato da Gary Beswick e Lee Betts. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

FC Porto-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Porto ha perso entrambe le due partite europee contro il Bayer Leverkusen, 2-1 in trasferta e 3-1 in casa nell’Europa League 2019/20.

Il Bayer Leverkusen non ha mai perso contro squadre portoghesi in Champions League in sei precedenti, contro Sporting (4G, 3V, 1N) e Benfica (1V, 1N).

Il Porto ha vinto sette delle otto partite interne di Champions League contro squadre tedesche (1N), incluse le ultime cinque di fila contro Amburgo, Schalke 04 (due volte), Bayern Monaco e Lipsia.

Il Porto ha perso 4-0 contro il Club Brugge alla 2ª giornata, la quarta volta nelle ultime cinque stagioni in cui ha incassato quattro gol in una partita interna di Champions League (le altre tre contro il Liverpool nel 2017/18, 2018/19 e 2021/22). Non gli era mai capitato nelle prime 21 partecipazioni alla competizione.

Il Bayer Leverkusen ha vinto solo due delle ultime 13 trasferte di Champions League (5N, 6P) e tre delle ultime quattro sono terminate con una sconfitta senza gol (1V) - 0-3 v Juventus, 0-1 v Atlético Madrid e 0-1 v Club Brugge nella prima giornata di questa stagione.

Il Porto ha perso per la terza volta le prime due partite di un’edizione della Champions League, dopo il 1997/98 e il 2005/06. Nel 1997/98 ha perso anche la terza, con solo un'altra squadra portoghese che lo ha fatto nella competizione (Benfica nel 2017/18, quando perse tutte e sei le gare del girone).

Il Porto ha subito sei "grandi occasioni" nell’ultima partita di Champions League (0-4 v Club Brugge); record negativo per una squadra in una gara interna in questa stagione, al pari del Siviglia nella sconfitta contro il Manchester City alla prima giornata.

Moussa Diaby ha segnato il suo 10º gol nelle grandi competizioni europee con il Bayer Leverkusen nella vittoria per 2-0 sull'Atletico Madrid, diventando solo il sesto giocatore del club a raggiungere la doppia cifra in queste competizioni. A 23 anni e 68 giorni, è il più giovane ad aver raggiunto questo traguardo, con Michael Ballack che deteneva il precedente record (25 anni e 210 giorni).

Mehdi Taremi ha preso parte a tre gol nelle ultime quattro presenze di Champions League all'Estádio do Dragão (due reti e un assist), incluso l'assist decisivo nell'ultima vittoria casalinga del Porto nella competizione (1-0 v Milan ad ottobre 2021). Taremi era assente per squalifica nella sconfitta per 0-4 contro il Club Brugge.

Jeremie Frimpong ha fornito l’assist per entrambi i gol del Bayer Leverkusen in questa Champions League (entrambi contro l'Atlético Madrid) - l'olandese è stato il primo giocatore del Bayer a servire più di un assist in una singola partita del torneo da Hakan Çalhanoglu nell'ottobre 2014 (due v Zenit San Pietroburgo).

Dove vedere FC Porto-Bayer Leverkusen di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

FC Porto-Bayer Leverkusen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

FC Porto-Bayer Leverkusen è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League