LIVE BENFICA - PARIS SAINT-GERMAIN 1-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Benfica - Paris Saint-Germain è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Paris Saint-Germain sarà Jesús Gil Manzano coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Benfica-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la settima sfida tra Benfica e Paris Saint-Germain, con la squadra portoghese che ha vinto tre delle precedenti sei (1N, 2P). L'ultimo incontro tra le due squadre è stata una vittoria casalinga per 2-1 del Benfica nella fase a gironi della Champions League 2013/14.

Il Paris Saint-Germain ha perso tutte e tre le precedenti trasferte contro il Benfica in competizioni europee: due volte in Coppa UEFA/Europa League (1-3 nel 2007 e 1-2 nel 2011) e più recentemente in Champions League nel 2013 (1-2).

Il Benfica ha vinto tutte le cinque precedenti partite in cui ha ospitato un'avversaria francese in Champions League, battendo quattro squadre diverse (Lione x2, Lille, Paris Saint-Germain e Monaco).

Il Paris Saint-Germain ha perso solo una delle precedenti 11 partite della fase a gironi della Champions League (8V, 2N), con l'unica sconfitta arrivata in casa del Manchester City nel novembre 2021.

Il Benfica ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League (1P). Si tratta di tante vittorie quante nelle 16 partite precedenti (3N, 8P), tra l'inizio del 2014/15 e la prima giornata del 2019/20.

L'allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier punta a diventare solo il terzo a vincere le sue prime tre partite di Champions League alla guida del club, dopo Luis Fernandez nel 1994/95 e Laurent Blanc nel 2013/14.

Nelle prime due giornate, nessuna squadra ha realizzato più tiri da recuperi offensivi (sequenze che iniziano entro 40 metri dalla porta avversaria) del Benfica in questa Champions League (sei). Quella portoghese è stata una delle sole sei squadre a realizzare un gol dopo un recupero offensivo in questo periodo.

Se Kylian Mbappé dovesse segnare in questa partita, diventerebbe il miglior marcatore del Paris Saint-Germain in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il francese è attualmente alla pari con Edinson Cavani a quota 30 gol, dopo la rete contro il Maccabi Haifa.

Nelle prime due giornate di questa Champions League, Enzo Fernández del Benfica ha recuperato il possesso palla più volte di qualsiasi altro giocatore (24), oltre a realizzare il maggior numero di recuperi nel terzo centrale di campo (15).

Lionel Messi ha segnato e fornito assist nella vittoria del Paris Saint-Germain sul Maccabi Haifa in Champions League: nelle ultime sei stagioni della competizione (dal 2017/18), l'argentino ha segnato e fornito assist in una partita più volte di qualsiasi altro giocatore (otto).

Dove vedere Benfica-Paris Saint-Germain di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Benfica-Paris Saint-Germain si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.

Benfica-Paris Saint-Germain è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League