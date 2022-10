LIVE CHELSEA - MILAN 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stamford Bridge

Città: London

Capienza: 41798 spettatori09:06

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Chelsea-Milan, gara valida per la terza giornata del Gruppo E di Champions League.09:06

A Stamford Bridge le due squadre più blasonate del girone si sfidano in una gara fondamentale per i rispettivi destini europei. E' infatti caccia aperta al bottino pieno da ambo le parti visto che i Blues sono ultimi in classifica dopo il solo punto conquistato nelle prime due partite e non possono permettersi ulteriori passi falsi, i Rossoneri sono invece al comando con quattro lunghezze e, con una vittoria, potrebbero compiere un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. 09:19

Sul piano dei risultati stagionali, i campioni d'Italia stanno sicuramente meglio degli avversari avendo perso sinora una sola partita, col Napoli in campionato, rispetto alle tre degli inglesi che, dopo quella di Zagabria con la Dinamo, hanno provveduto alla sostituzione del tecnico Tuchel con Graham Potter. Ben diversa però la situazione dell'organico a disposizione di Pioli: tra infortuni e giocatori non in lista, i Rossoneri arrivano a Londra con la rosa ridotta all'osso e sono dunque chiamati all'impresa.09:34

Team arbitrale tutto olandese con Makkelie primo fischietto, Steegstra e de Vries assistenti, Lindhout quarto uomo. In sala VAR ci saranno Higler e Van Boekel.09:36

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-4-2-1 per il Chelsea: Kepa - Fofana, Thiago Silva, Koulibaly - James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell - Mount, Sterling - Aubameyang. A disposizione: Bettinelli, Mendy, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Broja, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella.20:31

FORMAZIONI UFFICIALI: consueto 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli: Tatarusanu - Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré - Bennacer, Tonali - Krunic, De Ketelaere, Leao - Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Diaz, Rebic, Origi, Pobega, Gabbia, Gala, Coubis.20:33

Graham Potter, rispetto alla vittoria esterna in campionato sul Crystal Palace, opta per la difesa a tre con Fofana, il grande ex Thiago Silva e Koulibaly davanti a Kepa. James e Chilwell vengono avanzati ai lati di Kovacic e Loftus-Cheek. Unica punta l'altro ex Milan Aubameyang supportato da Mount e Sterling. Panchina per l'acciaccato Jorginho e per Kai Havertz.20:35

Formazione obbligata invece per Pioli che rispetto a Empoli perde Calabria, Kjaer e Saelemaekers per infortunio e li sostituisce con Dest, Kalulu e Krunic. In porta c'è Tatarusanu, con Maignan sempre ai box, sulla sinistra, in assenza di Theo Hernandez c'è Ballo-Touré. Tomori, ex Chelsea, guiderà la difesa. Cerniera di centrocampo con Tonali e Bennacer a supporto del trio formato dal citato Krunic, De Ketelaere e Leao. Unica punta l'altro ex Giroud.20:38

Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi, manca pochissimo al fischio iniziale.20:47

Squadre in campo e solita grande atmosfera a Stamford Bridge.20:57

Un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Kanjuruhan in Indonesia.21:01

Si comincia!21:02

Perde subito palla il Chelsea e Koulibaly è costretto a commettere fallo su Krunic. Punizione per il Milan sulla trequarti offensiva.21:03

Tonali crossa tagliato in mezzo, la difesa respinge ma il possesso è nuovamente dei rossoneri.21:03

3' Buon piglio per la squadra di Pioli in questo avvio di gara, il Chelsea non è praticamente mai uscito dalla propria metà campo.21:05

3' Entrataccia di Koulibaly su De Ketelaere e terzo fallo in questo avvio di gara del senegalese. Makkelie non mette mano ai cartellini.21:05

5' TATARUSANU! Fiammata del Chelsea con Kovacic che serve in verticale Aubameyang, il gabonese apre per Mount a sinistra che calcia col piattone destro verso l'angolino basso. Tatarusanu si allunga in tuffo e devia in corner.21:07

6' Nulla di fatto sul corner successivo, il Milan recupera palla e gestisce il possesso sulla falsariga di quanto fatto finora.21:08

7' Azione manovrata del Milan, chiusa dal tocco di prima di De Ketelaere al limite dell'area. Il belga non si intende con Krunic e la palla finisce a Kepa.21:09

7' Intervento ruvido di Krunic su Loftus-Cheek. Giallo per lui.21:12

9' Incursione in area di Leao, il portoghese salta Fofana che poi riesce a toccare la palla all'ultimo, rischiando il fallo da rigore.21:11

10' Prova a costruire qualcosa il Chelsea ma la manovra è troppo prevedibile e si infrange contro la difesa rossonera.21:12

12' Lancio lungo per Aubameyang, Tomori fa buona guardia e tocca all'indietro per Tatarusanu.21:13

13' Tonali ha spazio sulla destra e prova il cross, la palla colpisce Thiago Silva e finisce in fallo laterale.21:15

14' Secondo giallo per il Milan, Makkelie ammonisce Ballo-Touré per un fallo su James.21:18

17' Fase confusa della gara con molti errori tecnici che non permettono uno sviluppo fluido della manvora.21:19

18' Sterling viene servito in verticale da Kovacic e fa correre James sulla destra. L'esterno inglese crossa al centro dove trova la respinta di Kalulu sul dischetto del rigore.21:20

20' Entrata energica ma corretta di Thiago Silva su Leao, ruggisce Stamford Bridge. Poi il Chelsea guadagna corner.21:21

20' Fofana arriva sul pallone messo in mezzo dalla bandierina ma colpisce di spalla anziché di testa e spreca una buona opportunità.21:22

21' Mezza follia di Bennacer che prova il dribbling al limite della propria area e perde palla. Fortunatamente per il Milan i padroni di casa non riescono a trovare il guizzo giusto per calciare a rete.21:23

22' Fallo di mano di Ballo-Touré e punizione per il Chelsea sul lato corto dell'area milanista.21:24

23' THIAGO SILVA! Il capitano del Chelsea stacca indisturbato dal dischetto del rigore e centra la porta col colpo di testa. Tatarusanu alza sopra la traversa la conclusione centrale dell'ex Milan.21:25

23' Altro colpo di testa di Thiago SIlva, Tomori ci mette la spalla e devia ancora in calcio d'angolo.21:25

24' GOL! CHELSEA-Milan 1-0! Rete di Fofana! Terzo colpo di testa consecutivo di Thiago Silva, Tatarusanu respinge in area piccola, la palla rimane lì e Fofana trova la rete col piatto destro rasoterra da pochi passi.21:26

26' Fatica a riordinare le idee il Milan, colpito dai Blues non appena si sono alzati i giri nel motore dei padroni di casa.21:29

29' Palla persa in uscita da Kalulu, la recupera Kovacic che avanza centralmente ma sbaglia l'imbucata centrale per Aubameyang. Si salva il Milan che sembra scosso dopo la rete subita.21:31

29' OCCASIONE CHELSEA! Mount riceve palla in area dalla destra e calcia a botta sicura col piatto ma centra Tomori!21:31

31' Pioli costantemente in piedi davanti alla propria panchina per cercare di dare una scossa ai propri giocatori.21:33

32' Fallo di Leao su Fofana. Non riesce più a ripartire il Milan.21:34

33' GOL ANNULLATO! Combinazione spettacolare tra Sterling, Aubameyang e Mount. L'inglese si ritrova tutto solo davanti a Tatarusanu e lo batte con un tocco felpato. Makkelie annulla per fuorigioco.21:35

36' De Ketelaere abbatte Loftus-Cheek a centrocampo. Fallo abbastanza gratuito del belga che fa trasparire anche un po' di nervosismo.21:37

36' Fofana si stende a terra nel cerchio di centrocampo, il Milan mette fuori il pallone per permettere l'ingresso dei sanitari del Chelsea.21:38

37' L'autore del gol sembra essersi infortunato sul fallo subito in precedenza da Leao e non pare in grado di proseguire.21:39

38' Sostituzione Chelsea: fuori Fofana, dentro Chalobah.21:40

39' Entrata durissima di Kovacic su Giroud, Makkelie concede il vantaggio ma l'azione del Milan si spegne con un fuorigioco di Dest.21:40

39' Makkelie ammonisce Kovacic per il fallo precedente.21:41

40' Si distende in velocità il Chelsea dopo un recupero a centrocampo, poi Sterling e James si ostacolano in area e il Milan recupera. Si rimane comunque nei pressi dell'area rossonera.21:43

42' De Ketelaere ha spazio sulla trequarti e prova l'imbucata per Giroud, copre bene la difesa del Chelsea che recupera palla e fa ripartire l'azione.21:44

42' Ammonizione per Tomori che protesta dopo un fischio di Makkelie contro Bennacer.21:46

44' Accelerazione di Leao sulla sinistra, James rimane sul posto ma sul portoghese c'è la copertura di Chalobah che ci mette il fisico e guadagna rimessa dal fondo.21:46

45' Sterling non ferma la corsa e colpisce Ballo-Touré sulla caviglia sinistra. Punizione per il Milan che ora proverà a costruire qualcosa di concreto in questo finale di frazione.21:47

45' Quattro minuti di recupero.21:47

45'+1' OCCASIONE CHELSEA! Sterling accelera centralmente, si presenta in area ma non trova il tempo per la battuta a rete. Sull'ex City c'è la gran chiusura di Kalulu a salvare tutto.21:50