Un'assenza importante anche per gli ospiti: è quella di Daka, reduce da una tripletta in campionato. Titolare con l'intoccabile Haaland è quindi il coreano Hwang.20:30

Benvenuti allo stadio San Paolo di Napoli: tra qualche minuto prenderà il via Napoli-Salisburgo, valida per la quarta giornata di Champions League.20:30

PREPARTITA

Napoli - Salisburgo è valevole per la quarta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone E.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio San Paolo di Napoli.

Arbitro di Napoli - Salisburgo è Szymon Marciniak (Polonia), con assistenti Sokolnicki e Listkiewicz. Quarto uomo sarà Musiual con al VAR Gil.

La partita di andata Salisburgo - Napoli si è giocata il 23 ottobre 2019 e si è conclusa con la vittoria della squadra napoletana per 2-3, con doppietta di Mertens ed Insigne.

Dopo tre giornate il Napoli si trova al comando del girone E con 7 punti, mentre il Salisburgo si trova al terzo posto con 3 punti. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Ancelotti di rafforzare il primato nel girone.

Dopo la sconfitta in campionato con la Roma il Napoli cercherà di ritornare alla vittoria. Sicuro l'utilizzo di Mertens in attacco.

Probabili formazioni:

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui, Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Lozano. All. Carlo Ancelotti

Salisburgo: Stankovic, Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer, Mwepu, Junuzovic, Daka, Minamino, Haaland, Hee-Chan



Dove vedere Napoli - Salisburgo di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Napoli - Salisburgo si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Napoli - Salisburgo è una partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone E. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League