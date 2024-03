Si riparte dall'1-0 per la Lazio maturato all'andata, il 14 febbraio scorso allo Stadio Olimpico, in virtù del calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile. I biancocelesti dovranno difendere il gol di vantaggio e, per farlo e accedere così ai quarti di finale, avranno a disposizione due risultati: la vittoria e il pareggio. La squadra di Maurizio Sarri non vive un momento positivo, visto che in campionato è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, di cui l'ultima venerdì in casa per mano del Milan.20:40

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bayern monaco - Lazio? La gara tra Bayern monaco e Lazio si giocherà martedì 5 marzo 2024 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Bayern monaco - Lazio? L'arbitro del match sarà Slavko Vincic Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bayern monaco - Lazio sarà Nejc Kajtazovic Dove si gioca Bayern monaco - Lazio? La partita si gioca a München In che stadio si gioca Bayern monaco - Lazio? Stadio Allianz Arena Chi trasmette la partita Bayern monaco - Lazio? La partita tra Bayern monaco e Lazio verrà trasmessa da Sky Sport 1, Mediaset Infinity, Sky e Canale 5

PREPARTITA

Bayern Monaco-Lazio è la partita di ritorno degli Ottavi di Finale della Champions League 2023/2024. La partita è in programma il 5 marzo alle ore 21.00 all’Allianz Stadion di Monaco di Baviera, in Germania.

Arbitro di Bayern Monaco-Lazio è lo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dagli assistenti connazionali Klancnik e Kovacic. Il quarto ufficiale è Jug, mentre al Var ci sarà Kajtazovic e all’Avar Obrenovic.

Si parte dall’1-0 per la Lazio, della partita d’andata decisa da un rigore di Immobile. La Lazio arriva a questa partita dopo l’amara sconfitta in campionato contro il Milan e ripone in questa partita tantissime aspettative per dare un senso a una stagione sin qui avara di soddisfazioni. Il Bayern sta clamorosamente perdendo la Bundesliga e nello spogliatoio tira una brutta aria. Tuchel dovrebbe schierare De Ligt in mezzo alla difesa, Goretzka in regia e il duo Kane-Sané in avanti. Per Sarri il solito 4-3-3 con Romagnoli-Gila centrali difensivi, Cataldi in mezzo al campo e il tridente con Immobile-Felipe Anderson-Zaccagni.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Lazio

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Tel; Kane. Allenatore: Tuchel

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Dove vedere Bayern Monaco-Lazio in diretta TV e streaming

Bayern Monaco-Lazio è trasmessa in chiaro su Canale5 e su Infinity e Sky, anche per quel che riguarda lo streaming.