LIVE CHELSEA - REAL MADRID 1-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

OCCASIONE REAL MADRID! Kroos scodella in area per Benzema che incorna da posizione ottimale, riflessi felini di Mendy.21:38

Lancio per Werner, Sergio Ramos è in vantaggio.21:34

PILLOLA STATISTICA: Dopo aver segnato le sue prime otto reti di Champions League in trasferta, Timo Werner ha trovato gli ultimi tre gol nella competizione in gare interne.21:32

GOL! CHELSEA-Real Madrid 1-0! Rete di Werner. Kante inventa per Havertz, pallonetto su Courtois che si stampa sulla traversa, Werner da zero metri ribadisce di testa.21:33

Chilwell lungo linea per Werner, pescato in offside.21:03

PREPARTITA

Chelsea - Real Madrid è valevole per il ritorno della semifinale di Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 maggio alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di Londra.

Arbitro di Chelsea - Real Madrid sarà il nostro Daniele Orsato coadiuvato da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

La partita di andata, giocata una settimana fa, si è conclusa in pareggio 1-1. Il Chelsea parte quindi favorito per questa sfida in quanto anche con un pareggio 0-0 passerebbe il turno. La vincitrice incontrerà in finale, che si giocherà il 29 maggio ad Istanbul in Turchia, il Manchester City di Guardiola che ieri ha avuto la meglio sul PSG.

Per il match Zidane recupera il capitano Sergio Ramos ed il grande ex di turno Hazard ma dovrà fare a meno degli indisponibili Varane, Carvajal e Lucas Vazquez.

Probabili formazioni

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Pulisic; Havertz. All. Tuchel

Real Madrid: Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Benzema, Hazard. All. Zidane

Dove vedere Chelsea-Real Madrid di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Chelsea-Real Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 maggio.

Chelsea-Real Madrid è una partita valevole per la giornata Semifinali della fase a gironi della Champions League 2020/2021. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League