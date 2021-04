Privo di Sergio Ramos e Varane, Zidane schiera Militao e Nacho davanti a Courtois con Lucas Vazquez e Mendy sulle fasce; solita mediana con Kroos e Modric ai lati di Casemiro mentre in attacco spazio per Vinicius e Asensio a supporto di Benzema.19:57

L'ultimo incrocio tra le due squadre risale alla finale dell'edizione 2017/18 vinta dai madrileni per tre a uno; equilibrio invece nei precedenti quattro scontri diretti con due vittorie per parte.11:42

PREPARTITA

Real Madrid - Liverpool è valevole per l'andata dei quarti di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 21:00 allo stadio Alfredo Di Stéfano di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Liverpool sarà Dr. Felix Brych coadiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Il Real Madrid nella fase a gironi ha incontrato Shakhtar Donetsk, Borussia Monchengladbach e Inter superando il girone al primo posto con 10 punti mentre il Liverpool di Klopp ha incontrato Ajax, Atalanta e FC Midtjylland superando il girone al primo posto con 13 punti. Negli ottavi di finale il Real Madrid di Zidane ha superato facilmente l'Atalanta di Gasperini mentre il Liverpool ha battuto il Lipsia con un doppio 2-0 in casa ed in trasferta.

Dove vedere Real Madrid-Liverpool di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Real Madrid-Liverpool si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 aprile.

Real Madrid-Liverpool è una partita valevole per la giornata Quarti della fase a gironi della Champions League 2020/2021. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League