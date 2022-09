LIVE DINAMO ZAGABRIA - CHELSEA 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gol! Dinamo Zagabria 1, Chelsea 0. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Petkovic con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.18:59

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Chelsea è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Chelsea sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Dinamo Zagabria-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Dinamo Zagabria e Chelsea - inoltre la Dinamo sarà la prima avversaria croata in assoluto del Chelsea in una partita nelle competizioni europee. L’ultima volta che i Blues hanno affrontato per la prima volta una squadra di una particolare nazione in una competizione europea è stata nell'ottobre 2018 – vittoria per 3-1 contro la squadra bielorussa del BATE Borisov in UEFA Europa League.

Il Chelsea sarà la nona squadra inglese ad affrontare la Dinamo Zagabria in tutte le competizioni europee; il club croato ha vinto due degli ultimi tre incontri contro squadre inglesi (1P), tante vittorie quante quelle raccolte nelle prime 16 sfide di questo tipo (3N, 11P).

Questa sarà l'ottava stagione della Dinamo Zagabria in UEFA Champions League, unico club croato a partecipare alla competizione più di una volta nella sua storia. Tuttavia, la Dinamo è stata eliminata dalla fase a gironi di apertura in tutte e sette le partecipazioni; solo il Club Brugge (nove) ha preso parte a più edizioni della competizione senza mai superare la fase a gironi.

Il Chelsea partecipa alla UEFA Champions League per la 19ª volta, al pari dell'Arsenal e dietro solo al Manchester United (24) tra le squadre inglesi che hanno preso parte alla competizione. I Blues hanno superato 17 delle 18 precedenti fasi a gironi; solo nel 2012/13, da campioni in carica, non ci sono riusciti.

La Dinamo Zagabria ha vinto solo cinque delle 42 partite di UEFA Champions League (7N, 30P), di cui solo due delle ultime 33 giocate (4N, 27P). Tra i club che hanno giocato più di 30 partite nella competizione, solo l'AEK Atene (7%) e l'FCSB (10%) hanno una percentuale di vittorie inferiore rispetto ai croati (12%).

Il Chelsea ha perso solo una delle ultime 11 trasferte di UEFA Champions League (8V, 2N), 0-1 in casa della Juventus nel settembre 2021. Quella contro i bianconeri è anche l'unica sconfitta nelle ultime 17 partite della fase a gironi nella competizione (11V, 5N).

Per la prima volta dal 2010/11, il Chelsea giocherà in trasferta la prima partita della fase a gironi di UEFA Champions League. I Blues hanno perso la prima partita stagionale nella competizione solo due volte nelle loro 18 partecipazioni precedenti (11V, 5N), contro Basilea (2013/14) e Valencia (2019/20).

Questa sarà la seconda stagione di Ante Cacic da allenatore della Dinamo Zagabria in UEFA Champions League, dopo cinque delle sei partite da allenatore dei croati del girone nel 2012/13 (5P). In caso di sconfitta contro il Chelsea diventerà il secondo allenatore per numero di gare nella competizione col 100% di sconfitte, dietro solo a Dorinel Munteanu (nove partite).

Mislav Orsic è il miglior marcatore di tutti i tempi della Dinamo Zagabria nelle principali competizioni europee (17 gol - escluse le qualificazioni); il croato è anche il miglior marcatore del club in Coppa dei Campioni/Champions League avendo segnato quattro gol nella sua unica stagione precedente nella competizione (2019/20).

Raheem Sterling è destinato a diventare il quinto giocatore a partecipare alla UEFA Champions League con tre club inglesi diversi dopo le presenze con Liverpool e Manchester City nella competizione; prima di lui solo David Batty (Blackburn, Leeds, Newcastle), Kolo Touré (Arsenal, Liverpool, Man City), William Gallas (Arsenal, Chelsea, Tottenham) e Yossi Benayoun (Arsenal, Chelsea, Liverpool).

