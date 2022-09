LIVE SALISBURGO - MILAN 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Le scelte di Jaissle: Okafor e Fernando in attacco, Kameri trequartista. Seiwald in regia, Dedic e Ulmer i terzini. Out Susic, Sesko in panchina.20:01

Manca poco all'inizio di Salisburgo-Milan. Primo impegno di Champions in trasferta per i rossoneri.19:54

PREPARTITA

Salisburgo – Milan è valevole per la prima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023 girone E.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Salisburgo. Arbitro di Salisburgo – Milan sarà Srdjan Jovanovic coadiuvato da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Il girone E oltre a Milan e Salisburgo vede Dinamo Zagabria e Chelsea che si sono affrontate alle 18.45.

Inizia in Austria il cammino europeo in Champions League del Milan di Pioli che quest’anno cercherà di fare molto meglio rispetto all’anno scorso grazie anche all’ottima campagna acquisti che ha partito giocatori del calibro di De Ketelaere. Il Milan sembra in buono stato di salute, grazie anche alla vittoria sabato per 3-2 nel derby contro l’Inter. Pioli è comunque molto cauto: “Abbiamo visto tutte le partite del Salisburgo, giocano un calcio moderno, si muovono molto. Hanno giocatori offensivi di qualità, di inserimento, vanno affrontati con rispetto e determinazione.”

Il Salisburgo è partito molto forte in campionato dove si trova al primo posto con 18 punti frutto di 6 vittorie ed una sconfitta. Nelle ultime 5 partite ha ottenuto 5 vittorie.

Probabili formazioni Salisburgo-Milan

Salisburgo: Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando.

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud

Dove vedere Salisburgo-Milan in diretta TV e streaming

Salisburgo-Milan si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 6 settembre. In TV il match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport mentre in streaming la partita sarà disponibile su Now TV, Sky Go e Mediaset Infinity.

Salisburgo-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità