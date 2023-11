DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atletico madrid - Celtic? La gara tra Atletico madrid e Celtic si giocherà martedì 7 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Atletico madrid - Celtic? L'arbitro del match sarà Ivan Kruzliak Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atletico madrid - Celtic sarà Dennis Higler Dove si gioca Atletico madrid - Celtic? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Atletico madrid - Celtic? Stadio Cívitas Metropolitano Chi trasmette la partita Atletico madrid - Celtic? La partita tra Atletico madrid e Celtic verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport Calcio

Atletico Madrid - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio Cívitas Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Celtic sarà Ivan Kruzliak coadiuvato da Branislav Hancko e Jan Pozor. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Atletico Madrid-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atlético Madrid è imbattuto nelle sette sfide europee (4V 3N) contro il Celtic, vincendo due delle tre partite casalinghe (1N) contro i Bhoys.

Il Celtic ha perso le ultime sei trasferte di Champions League contro squadre spagnole, ovvero dal pareggio per 1-1 in casa del Barcellona nella prima partita di questa serie, nel novembre 2004. Gli scozzesi hanno subito 22 gol nelle sei sconfitte, 18 dei quali nelle ultime tre.

L'Atlético Madrid non ha perso alcuna delle prime tre partite di una singola stagione di Champions League per la prima volta dal 2019-20 (1V 2N), mentre l'ultima volta in cui è rimasto imbattuto nelle prime quattro gare risale al 2016-17 (4V).

Il Celtic ha tenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle ultime 34 sfide di Champions League, ovvero nel match vinto per 3-0 sul campo dell'Anderlecht, nel settembre 2017. I Bhoys non vincono nella competizione da 13 partite (3N 10P), cioè proprio da quella vittoria contro i belgi.

Il Celtic non vince da sei trasferte di Champions League e di queste ne ha perse cinque (1N). L'ultimo successo esterno degli scozzesi nella competizione risale a settembre 2017: 3-0 in casa dell'Anderlecht nel primo periodo della gestione di Brendan Rodgers.

L'Atlético Madrid non perde da sei partite casalinghe (2V, 4N) di Champions League (V2 P4); l'ultima sconfitta interna degli spagnoli è arrivata contro il Milan, nel novembre 2021. Inoltre, i Colchoneros hanno subito soltanto tre sconfitte nelle 23 partite complessive (11V, 9N) giocate nella competizione allo Stadio Cívitas Metropolitano.

Il Celtic è la squadra che ha effettuato meno tiri (25) e con il valore più basso di Expected Goals (2.27) finora in questa Champions League. Di contro, l'Atlético Madrid è quintultimo nella classifica delle conclusioni (31), ma vanta la percentuale realizzativa più alta (19,4%) nel torneo 2023/24.

Antoine Griezmann, dell'Atlético Madrid, ha segnato nelle ultime due partite di Champions League. Nonostante abbia realizzato 32 gol in 88 gare complessive, l’attaccante degli spagnoli non è mai andato a bersaglio in tre match di fila nella competizione.

Alvaro Morata, dell'Atlético Madrid, ha segnato tre gol nelle ultime due sfide di Champions League: più di quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 16 (due). Dopo aver firmato le prime cinque reti nella fase a eliminazione diretta della competizione, 18 degli ultimi 20 gol dell’attaccante degli spagnoli in Champions League sono invece arrivati ​​nella fase a gironi, compresi gli ultimi 11.

Kyogo Furuhashi è andato a segno nelle ultime due gare di Champions League; l'ultimo giocatore del Celtic ad avere trovato il gol in tre match consecutivi di Coppa dei Campioni/Champions League è stato Joseph Craig, nel 1977.

Dove vedere Atletico Madrid-Celtic di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Celtic si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Atletico Madrid-Celtic è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League