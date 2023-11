Al Meazza va in scena la sfida più attesa per i Rossoneri, quella contro il Paris Saint Germain dell'ex Donnarumma, degli ex interisti Hakimi e Skriniar e, soprattutto, del fenomeno Mbappé. La gara di stasera sa di ultima spiaggia sia per l'avventura del Milan in Champions, sia per Pioli, il cui ruolo è ormai pesantemente in bilico dopo i recenti risultati tra coppa e campionato. Per il PSG si tratta invece di una ghiotta occasione per mettere un piede e mezzo negli ottavi di finale. Fischio d'inizio alle ore 21.20:36