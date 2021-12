LIVE MILAN - LIVERPOOL 0-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori15:33

Una notte da sogno, o da incubo, ma una emozione che solo la Champions League sa dare. Il Milan ospita il Liverpool a San Siro in una gara da dentro o fuori: i rossoneri devono vincere contro i Reds e sperare in un risultato positivo dal Portogallo, dove Oporto e Atletico si sfidano anche loro per il passaggio del turno.15:33

Liverpool giá qualificato a quota 15 punti, Porto a cinque, Milan e Atletico Madrid a quattro: tre squadre che si giocano tutto in due partite, una continuerà in Champions, una in Eufa League, una tornerà a casa senza Coppe.15:34

Questo sarà il quarto incontro ufficiale tra Milan e Liverpool, tutti i tre precedenti sono stati disputati in Champions League: un successo per parte e un pareggio, arrivato nella finale del 2005 – match poi vinto dal Liverpool alla lotteria dei rigori.15:38

Sono ufficiali le formazioni del match: MILAN con il 4-2-3-1, Maignan - Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez - Tonali, Kessie - Messias, Brahim Diaz, Krunic - Ibrahimovic.15:35

A disposizione del MILAN: Bakayoko, Maldini, Florenzi, Saelemaekers, Ballo-Toure, Gabbia, Jungdal, Tatarusanu, Bennacer.20:33

La formazione del LIVERPOOL: 4-2-3-1 per Klopp, che schiera Alisson - Williams, Konate, Phillips, Tsimikas - Oxlade-Chamberlain, Morton - Salah, Minamino, Mané - Origi.20:34

A disposizione del LIVERPOOL: Davies, Gomez, Robertson, Matip, Kelleher, Fabinho, Bradley, Alexander-Arnold, Dixon-Bonner, Keita, Norris, Woltman.20:36

Pioli schiera Ibrahimovic da prima punta, Krunic a sinistra per l'assente Leao, Diaz e Messias chiudono la trequarti. Kalulu per Calabria, Romagnoli e Tomori come coppia centrale.20:38

Klopp, forte della qualificazione ottenuta, lascia spazio alla sue seconde linee: in difesa Williams, Konate, Phillips e Tsimikas, Morton in regia, da capire la posizione di Minamino, se alle spalle di Origi o da mezzala. Confermati Salah e Mané.20:40

Mohamed Salah del Liverpool ha segnato sei gol in cinque presenze in questa edizione della Champions League, solo nel successo per 2-0 contro l'Atlético Madrid è rimasto a secco di gol. Solo nel 2017/18 (10 reti) l’egiziano ha realizzato più marcature in una singola stagione nel torneo.20:40

Dirige il match l'arbitro olandese Danny Makkelie.20:42

1' INIZIA MILAN - LIVERPOOL! Primo pallone per gli ospiti.21:00

1' Milan con la classica divisa rossonera, Liverpool in completo giallo.21:01

2' Possesso palla del Liverpool, Milan che aspetta nella propria metà campo.21:02

3' Salah cerca il pallone in mezzo per il taglio di Mané, intercetta Romagnoli.21:04

4' Conclusione di Williams dalla distanza, Maignan senza problemi blocca a terra.21:04

5' Lancio lungo di Tonali per Diaz, che era scattato sulla linea del fuorigioco: blocca in uscita Alisson.21:05

6' 4-4-1-1 iniziale per il Milan, Krunic e Messias molto stretti e vicini alla coppia di mediani.21:06

7' Errore di Tzimiskas in rinvio, Kessié prova subito la palla dentro per Diaz, ma intercetta Alisson.21:07

8' Williams stende Krunic che si era accentrato palla al piede, punizione dalla trequarti per il Milan.21:08

9' Messias prova la conclusione direttamente in porta, palla bloccata da Alisson.21:08

10' Duello tutto in velocità tra Salah e Theo Hernandez, il francese manda in out il pallone.21:10

11' Milan che sta cercando spesso la verticale per Diaz, pallone troppo lungo di Krunic che si perde sul fondo.21:11

12' A terra Romagnoli dopo uno scontro con Origi: entrano i sanitari del Milan.21:13

13' Problemi per il centrale, Pioli manda a scaldare Gabbia.21:14

14' Tomori in pressing alto su Origi, fallo del difensore nella trequarti del Liverpool.21:15

15' Cross di Tsimikas, palla che termina direttamente sul fondo.21:16