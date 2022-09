LIVE ATLETICO MADRID - FC PORTO 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Atletico Madrid - FC Porto è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 21:00 allo stadio Cívitas Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - FC Porto sarà Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Atletico Madrid-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la nona sfida di Champions League tra Atlético Madrid e Porto; questa è l’avversaria che il club spagnolo ha affrontato più volte nella competizione, mentre il Porto solo contro il Chelsea ha giocato più sfide (10).

Il Porto ha vinto solo una delle cinque precedenti trasferte in casa dell'Atlético Madrid in tutte le competizioni europee (2N, 2P): 3-0 in Champions League nel dicembre 2009 grazie ai gol di Bruno Alves, Radamel Falcao e Hulk.

Le squadre spagnole hanno perso solo una delle ultime nove sfide di Champions League contro squadre portoghesi (6V, 2N): il Barcellona, che la scorsa stagione ha incassato un 3-0 in casa del Benfica. In trasferta, l'ultima formazione portoghese a vincere contro una squadra spagnola nella competizione è stata il Benfica, nel settembre 2015 contro l'Atlético Madrid (2-1).

Questa sarà la 13ª stagione dell'Atlético Madrid in Champions League: il club ha superato il Valencia (12) e ora, tra i club spagnoli, è dietro solo a Barcellona e Real Madrid (entrambi 27, compresa l’edizione 2022/23) per partecipazioni nel torneo. I Colchoneros si sono qualificati per ognuna delle ultime 10 edizioni del torneo, tutte con Simeone.

Il Porto partecipa alla Champions League per la 26ª stagione; dietro solo a Barcellona e Real Madrid (entrambi 27, compreso il 2022/23) nella storia della competizione. Il club è stato eliminato nella fase a gironi nella scorsa stagione e non succede in due edizioni consecutive dal 1997/98 e 1998/99.

L'Atlético Madrid ha passato il girone in otto delle ultime nove edizioni di Champions League. È stato eliminato in questa fase solo nel 2017/18, quando ha poi vinto l’Europa League. Tuttavia, i Colchoneros non hanno vinto alla prima giornata in nessuna delle ultime tre stagioni della competizione (2N, 1P).

Il Porto non ha vinto la prima partita stagionale di Champions League in nessuna delle ultime sue sei partecipazioni (4N, 2P); l'ultima volta che ci è riuscito è stata nel 2014/15, battendo 6-0 il BATE Borisov.

L'Atlético Madrid non ha vinto nessuna delle ultime otto partite casalinghe di Champions League (5N, 3P), la striscia più lunga in casa mai registrata da un club spagnolo nella competizione. I Colchoneros hanno perso entrambe le ultime due partite interne nella fase a gironi della competizione; l'unica volta in cui hanno subito due sconfitte casalinghe a questo punto del torneo.

Antoine Griezmann ha partecipato attivamente al 67% dei gol dell'Atlético Madrid nella scorsa Champions League (6/9), segnando quattro gol e servendo due assist. Ognuna delle sue ultime 10 reti per il club nella competizione è arrivata nella fase a gironi, mentre la scorsa stagione ha sia segnato che servito assist contro il Porto.

Questa sarà la 35ª partita di Champions League per Sérgio Conceição alla guida del Porto, il numero più alto tra gli allenatori del club – superato Jesualdo Ferreira (34). Conceição ha bisogno invece di un'altra vittoria per superare Ferreira anche nel numero di successi nella competizione con la squadra (attualmente sono entrambi a 16).

Dove vedere Atletico Madrid-FC Porto di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-FC Porto si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

Atletico Madrid-FC Porto è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

