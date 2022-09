PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Sporting Lisbona è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 18:45 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Arbitro di Eintracht Francoforte - Sporting Lisbona sarà Orel Grinfeeld coadiuvato da Roy Hassan e Idan Yarkoni. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Eintracht Francoforte e Sporting CP non si sono mai affrontate prima in competizioni europee; l’Eintracht ha affrontato tre squadre portoghesi in precedenza, sempre in Europa League: Porto, Benfica e Vitoria Guimaraes (2V, 2N, 2P).

Lo Sporting CP ha perso 13 delle 14 trasferte contro squadre tedesche in tutte le competizioni europee, comprese tutte le ultime sette di fila dal pareggio 0-0 contro il Bayern Monaco nell’ottobre 2006.

Le squadre tedesche sono imbattute nelle ultime 15 gare interne in Champions League contro squadre portoghesi (13V, 2N) dalla sconfitta 1-3 dell’Amburgo contro il Porto nel novembre 2006.

L’Eintracht Francoforte è l’unica squadra esordiente in questa Champions League ed è una delle cinque formazioni tedesche nella fase a gironi – un record per la nazione. L’Eintracht è la 14ª squadra tedesca diversa a partecipare alla Champions League, più di ogni altra nazione.

Questa sarà la 10ª partecipazione dello Sporting CP in Champions League, che diventa la terza squadra portoghese a raggiungere questo traguardo dopo il Porto (26 compresa l’attuale) e Benfica (17). Per la prima volta in assoluto lo Sporting CP potrebbe superare la fase a gironi per due edizioni consecutive.

Dall’inizio del 2013/14, solo due delle 19 squadre esordienti in Champions League hanno vinto la prima partita in assoluto del torneo (6N, 11P), compresa l’ultima nel settembre 2021 (Sheriff Tiraspol, 2-0 vs Shakhtar Donetsk).

Lo Sporting ha vinto tre delle ultime quattro partite nella fase a gironi della Champions League (1P), tante quante nelle 15 precedenti (3V, 1N, 11P). In queste quattro gare ha realizzato 13 gol, sempre segnando almeno due reti.

Tutte le ultime sei squadre vincitrici dell’Europa League hanno superato la fase a gironi della Champions League nella stagione successiva; l’ultima a non riuscirci è stata il Siviglia nel 2015/16 che poi vinse l’Europa League nella stessa stagione.

Daichi Kamada è stato il miglior marcatore dell’Eintracht nell’Europa League 2021/22 vinta (cinque reti). In generale ha realizzato 11 gol nelle competizioni europee con l’Eintracht Francoforte, dietro solo a Bernd Holzenbein (18), Tony Yeboah (12) e Bernd Nickel (12) per il club (qualificazioni escluse).

Pote ha segnato quattro gol con lo Sporting CP nella scorsa Champions League; nessun giocatore ha mai fatto meglio in una singola edizione della competizione per il club. Solo Liedson (sei) e Nani (cinque) hanno realizzato più gol di Pote (quattro) per lo Sporting CP nella competizione.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Eintracht Francoforte - Sporting Lisbona tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League