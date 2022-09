LIVE TOTTENHAM - MARSEILLE 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Tottenham - Marseille è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Arbitro di Tottenham - Marseille sarà Slavko Vincic coadiuvato da Tomaz Klancnik e Andraž Kovacic. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Tottenham-Marseille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Prima sfida ufficiale tra Tottenham e Marsiglia. Gli Spurs hanno vinto quattro delle cinque sfide interne contro avversari francesi in tutte le competizioni europee, ma hanno perso la più recente nel settembre 2016 (1-2 vs Monaco in Champions League).

Il Marsiglia ha vinto solo una delle ultime 13 partite contro squadre inglesi in Champions League (2N, 10P), non trovando il successo in tutte le ultime otto (2N, 6P), dopo l’1-0 contro il Chelsea nel dicembre 2010.

Il Marsiglia ha perso 12 partite contro squadre inglesi in Champions League, il doppio che contro squadre di ogni altra nazione (Italia – sei).

Questa sarà la sesta stagione del Tottenham in Champions League, la prima dal 2019/20 quando venne eliminato dal Lipsia agli ottavi. Gli Spurs non hanno mai affrontato prima alcuna delle avversarie di questa fase a gironi di Champions League (Eintracht Francoforte, Sporting CP e Marsiglia).

Il Tottenham ha vinto il 44% delle proprie partite in Champions League (20 su 45), la percentuale più bassa di ogni squadra inglese con almeno 20 partite nella competizione. Inoltre, 16 delle 20 vittorie sono arrivate con allenatori stranieri (15 Mauricio Pochettino, 11 José Mourinho).

Prima partecipazione in Champions League per il Marsiglia dal 2020/21. L’OM ha perso 14 delle ultime 15 gare nella competizione (1V – vs Olympiakos nel dicembre 2020), non trovando la rete in nove occasioni nella striscia.

Il Tottenham ha vinto solo una delle ultime cinque partite d’esordio nella fase a gironi di Champions (2N, 2P), 3-1 contro il Dortmund nel 2017/18. Dall’introduzione dell’attuale format della fase a gironi nel 2003/04, il Marsiglia ha perso sei delle otto partite d’esordio stagionale nella competizione (2V), compreso l’1-2 in casa contro l’Arsenal nel 2013/14.

Il Tottenham è la quarta squadra che Antonio Conte guiderà in Champions League dopo Juventus, Chelsea e Inter. Il tecnico italiano diventerà il quarto allenatore a guidare più di una squadra inglese nella competizione (Chelsea e Tottenham) dopo Rafa Benitez (Liverpool e Chelsea), Claudio Ranieri (Chelsea e Leicester) e José Mourinho (Chelsea, Man Utd e Tottenham).

Harry Kane del Tottenham ha preso parte direttamente a 23 gol nelle ultime 24 presenze in Champions League (20 reti, 3 assist). Tra tutti i giocatori con almeno 20 reti in Champions League, solo Erling Haaland (64), Mario Gomez (102) e Lionel Messi (103.7) hanno una media gol migliore di Kane (104.4).

L’attaccante del Marsiglia Alexis Sanchez ha segnato tre gol contro il Tottenham in tutte le competizioni (due con l’Arsenal, uno con lo United), tutti a Londra (White Hart Lane, Emirates, Wembley).

Dove vedere Tottenham-Marseille di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Tottenham-Marseille si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

Tottenham-Marseille è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

