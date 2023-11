Lancio lungo di Bisseck per Sanchez che allunga verso Thuram, il francese si trova però in posizione irregolare21:08

Le scelte di Struber: quasi tutte confermate le sensazioni della vigilia per quanto riguarda i padroni di casa. Davanti gli austriaci si affidano al tandem formato da Simic e Konatè, mentre a centrocampo giocheranno Sucic e Gloukh larghi con Bidstrup e Capaldo in mediana. 20:05

Le scelte di Inzaghi: massiccio turnover per il tecnico nerazzurro che dà una chance dal 1' a Bisseck nel terzetto difensivo con Acerbi e Bastoni. Turno di riposo per Dumfries e Dimarco sugli esterni dove agiranno Darmian e Carlos Augusto, stesso discorso per Barella che lascia il posto a Frattesi. Davanti gioca Sanchez in coppia con Thuram, parte inizialmente fuori Lautaro Martinez20:03

I padroni di casa potrebbero abbandonare definitivamente il sogno qualificazione già questa sera in caso di sconfitta e contemporanea vittoria del Real Sociedad contro il Benfica. In campionato la squadra allenata da Gerhard Struber è attualmente prima ed è reduce da due vittorie nelle ultime tre partite15:59

Missione qualificazione per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi potrebbe strappare il pass con due giorni d'anticipo in caso di vittoria questa sera in terra austriaca. I vice campioni d'Europa in carica sono ancora imbattuti in questa Champions, avendo sconfitto il Benfica e lo stesso Salisburgo all'andata dopo il pareggio all'esordio con il Real Sociedad15:55

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quale è la classifica del girone D? Questa la classifica del girone D dopo 4 giornate giocate: Real Sociedad 10 punti, Inter 8 punti, Salisburgo 4 punti, Benfica 0 punti.

PREPARTITA

Salisburgo-Inter è valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 21:00 alla Red Bull Arena di Salisburgo. Arbitro del match è l’olandese Serdar Gozubuyuk coadiuvato dagli assistenti Johan Balder ed Erwin Zeinstra. Quarto uomo sarà Dennis Higler.

Dopo le prime tre giornate l’Inter si trova al primo posto nel girone D con 7 punti insieme alla Real Sociedad, per effetto delle vittorie con Benfica e Salisburgo e del pareggio in casa della Real Sociedad. Il Salisburgo è invece terzo con 3 punti, frutto della vittoria della partita inaugurale in casa del Benfica e poi due sconfitte di misura con Real Sociedad e Inter. Nella partita di 15 giorni fa l’Inter è imposta per 2-1 al Meazza, non senza alcuni fastidi. Ultimo in classifica il Benfica ancora a 0 punti. In caso di vittoria l’Inter sarebbe già qualificata con due turni di anticipo.

L’Inter affronta la partita senza Pavard che potrebbe essere rimpiazzato dal giovane Bisseck. Inzaghi potrebbe fare un po’ di turnover lasciando fuori Dumfries e Dimarco oltre a Barella, il cui posto dovrebbe essere dello scalpitante Frattesi. In panchina si rivede Arnautovic.

Probabili formazioni Salisburgo-Inter

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh; Simic, Konaté. All. Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.

Dove vedere Salisburgo-Inter in diretta TV e streaming

Salisburgo-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 7 novembre. In TV il match sarà visibile in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video, con la possibilità di vederla gratis per i nuovi abbonati:

