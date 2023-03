Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Tottenham Hotspur Stadium

Città: London

Capienza: 62850 spettatori20:26

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Tottenham-Milan, gara valida per il ritorno degli Ottavi di finale di UEFA Champions League.20:26

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si sfidano il Tottenham di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli, con il parziale di 1-0 in favore dei rossoneri.20:26

Il Milan si presenta alla partita dopo la sconfitta rimediata sabato a Firenze contro la Fiorentina, con il risultato di 2-1. La notizia positiva, però, per Stefano Pioli è la piena squadra a disposizione, compreso il recuperato Brahim Diaz.20:26

Il Tottenham arriva da una settimana negativa in seguito alle sconfitte rimediate contro Sheffield United (costata l’eliminazione dalla FA Cup) e Wolverhampton, perdendo punti importanti in chiave qualificazione Champions League.20:26

Per il Milan si registrano ben 21 trasferte in Inghilterra con una sola vittoria: 0-1 all’Old Trafford con il gol decisivo siglato da Crespo. Quest’oggi ai rossoneri però, sarà sufficiente un pareggio per poter passare ai quarti di finale.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Tottenham scende in campo con un 3-4-2-1: Forster – Romero, Lenglet, Davies – Emerson, Hojbjerg, Skipp, Perisic – Kulusevski, Son – Kane.20:27

Conte conferma la formazione pronosticata nei giorni scorsi con Forster in porta e Romero, Lenglet e Davies in difesa. A centrocampo ci saranno Emerson, Hojbjerg, Skipp e Perisic. Davanti i pericoli più grandi: Kane unica punta con Son e Kulusevski alle sue spalle.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con un 3-4-2-1: Maignan – Kalulu, Thiaw, Tomori – Messias, Krunic, Tonali, Hernandez – Diaz, Leao - Giroud.20:27

Stefano Pioli schiera a Maignan tra i pali, Kalulu, Thiaw e Tomori a formare il trio difensivo. A centrocampo, in mediana, ci saranno Tonali e Krunic, mentre sulle fasce Messias da una parte e Hernandez dell’altra. Davanti Leao e Brahim Diaz a supporto di Giroud.20:27

A dirigere il match ci sarà l’arbitro francese Clément Turpin.20:27

Si parte! Primo possesso per il Tottenham.21:11

Milan che scende in campo con la classica divisa rossonera, mentre il Tottenham con il completo bianco.21:13

2' Uno-due tra Theo Hernandez e Giroud, con Skipp che travolge il terzino rossonero ad altezza trequarti rossonera.21:14

5' Krunic avanza palla al piede fino a trequarti campo, ma tiene troppo la palla e perde il pallone a favore di Romero.21:16

6' Invito di prima intenzione di Perisic per la corsa di Kulusevski, che però non può arrivare sul pallone per l'ottima copertura di Tomori. L'arbitro però segnala un fallo ai danni di Perisic che aveva già scaricato la sfera.21:18

9' Messias si complica la vita in fase difensiva e spazza sui piedi di Hojbjerg che imbuca per Kane, il quale viene costretto ad allargarsi da Tomori e a crossare al centro per la presa alta di Maignan.21:21

12' Ripartenza Tottenham con il Milan sbilanciato in avanti: Kulusevski avanza sulla destra e serve a rimorchio Emerson che calcia dal limite, ma viene rimpallato e la palla termina tra le mani di Maignan.21:23

13' Tentativo di cross di Kulusevski dalla destra per l'inserimento sul secondo palo di Perisic, con il croato che però non arriva sulla traiettoria.21:24

14' Fallo in ritardo di Lenglet ai danni di Leao, con L'arbitro Turpin che grazia il difensore francese e si limita al richiamo.21:25

15' Buona avanzata di Theo Hernandez sulla sinistra che, arrivato al limite dell'area, calcia male regalando la sfera a Forster.21:27

17' Cartellino giallo per Cristian Romero: Leao salta di netto il difensore argentino che lo travolge. Primo ammonito del match e punizione per il Milan da buona posizione.21:29

18' Messias conclude a lato! Schema a sorpresa del Milan, con Brahim Diaz che finta il tiro e lascia la sfera a Giroud che tocca al suo fianco per Tonali: il numero 8 rossonero imbuca per Messias che all'interno dell'area, sulla destra, calcia ad incrociare ma senza trovare lo specchio.21:31

21' Cartellino giallo per Clément Lenglet: il numero 34 salta a gomiti alti e nello stacco colpisce Giroud che rimane a terra. Secondo ammonito per il Tottenham.21:33

22' Sia Romero che Lenglet erano diffidati e, in caso di passaggio del turno, dovranno saltare la prossima partita.21:34

24' Corner battuto corto dagli Spurs sulla sinistra, con il cross di Son verso il centro, ma la traiettoria è troppo lunga e termina sul fondo.21:36

27' Problema muscolare per Emerson Royal che rimane a terra. Velocizza il riscaldamento Porro.21:38

30' Messias riceve lateralmente, converge verso il centro e prova a calciare con il mancino, sparando però alle stelle.21:42

35' Brivido per il Milan! Gran riflesso di Maignan che, sul cross deviato di Kane, riesce a togliere la palla dallo specchio con il piede sinistro.21:47

41' Giroud fa rifiatare il Milan conquistando un ottimo fallo in fase difensiva.21:52

43' Altro cross dalla destra di Kulusevski per il secondo palo dove Perisic fa sponda di testa consegnando, però, la palla a Maignan.21:54

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:57

45'+1' Cross dalla sinistra di Perisic in direzione Kane, ma interviene ancora una volta Maignan che blocca in presa.21:57

45'+2' Finisce qui il primo tempo. Tottenham-Milan 0-0.21:58

Poche le occasioni in questo primo tempo: il Milan prova a sorprendere il Tottenham con uno schema su calcio di punizione, con il quale arriva al tiro Messias all'interno dell'area, calciando però a lato. Al 35esimo è bravo e reattivo Maignan che con il piede sinistro toglie dalla porta il cross deviato da Kane. Ammoniti due dei tre difensori degli Spurs: Romero e Lenglet.22:02

Partita di sacrificio per Giroud, che spesso scende sotto la linea della palla e guadagna punizioni importanti per far respirare la propria squadra. Fin qui, invece, si vede poco Leao.22:03

45' Si parte con il secondo tempo. Possesso per il Milan.22:14

48' Scontro di gioco tra Romero e Brahim Diaz con il fallo fischiato a favore dei rossoneri. Deve stare attento Romero che è già ammonito.22:17

49' Cross pericoloso di Kulusevski con Thiaw che allontana il pericolo spazzando. Nel proseguo dell'azione la palla viene spedita sul fondo da Emerson che non si era capito con un compagno.22:18

51' Doppia occasione Milan! Brahim Diaz imbuca per Messias che entrato in area scarica nuovamente per lo spagnolo: il numero 10 rossonero riesce a passare tra le maglie bianche e ad impegnare Forster. L'azione prosegue nell'area del Tottenham e arriva la conclusione mancina ad incrociare di Leao, che manda fuori dalla parte opposta.22:21

52' Entra Pedro Porro, esce Ivan Perišić. Prima sostituzione per il Tottenham.22:22

54' Numero di Brahim Diaz che lascia sul posto Emerson con un tunnel e viene travolto dall'esterno del Tottenham. L'arbitro non estrae il cartellino in questa occasione.22:23

55' Problema muscolare per Messias che si accascia al suolo e chiede il cambio. Pronto Saelemaekers.22:24

56' Entra Alexis Saelemaekers, esce Junior Messias. Prima sostituzione per il Milan.22:25

59' Bella giocata di Kane che con uno stop a seguire salta Tonali e viene travolto nella zona di trequarti campo.22:28

64' Maignan risponde ad Hojbjerg! Lunga azione del Tottenham nei pressi dell'area di rigore con Hojbjerg che salta un paio di uomini in area e conclude verso lo specchio, costringendo Maignan ad alzare in calcio d'angolo.22:34

66' Buona ripartenza del Milan con Brahim Diaz che arriva al limite dell'area e serve Leao al suo fianco che arriva in corsa per calciare, ma colpisce male e la difesa spazza la sfera.22:36

68' Seconda azione offensiva del Milan in pochi minuti con Leao che tocca di punta al centro per Brahim che invece di calciare di prima intenzione si intrappola tra le maglie bianche, concludendo solo in un secondo momento e trovando la respinta di Romero. La palla arriva dunque nella disponibilità di Giroud che colpisce in allungo senza impensierire Forster.22:38

70' Entra Richarlison, esce Emerson Royal. Seconda sostituzione per il Tottenham.22:39

71' Occasione per Leao! Lancio lungo di Thiaw per Leao che difende con il fisico su Romero ma, una volta entrato in area, calcia con il corpo sbilanciato all'indietro e conclude in curva.22:40

72' Ora gli Spurs sono a trazione offensiva con ben quattro attaccanti: Kulusevski e Son sulle fascie, con Richarlison e Kane centrali.22:41