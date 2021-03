LIVE JUVENTUS - FC PORTO 0-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori11:36

Benvenuti all'Allianz Stadium di Torino per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: la Juventus di Andrea Pirlo ospita il Porto di Sérgio Conceição.11:36

Dentro o fuori: è la classica sfida che non si può sbagliare. I bianconeri devono ribaltare il 2-1 patito all'Estadio do Dragao tre settimane fa. Chiesa ha tenuto vive le speranze con un gol negli ultimi minuti, un rigore solare non concesso a Cristiano Ronaldo non ha permesso invece di pareggiare i conti proprio nell'ultima azione prima del triplice fischio finale.11:36

La Juventus non arriva al match in condizioni ottimali, ma dovrà dar fondo a tutte le sue energie per accedere ai quarti di finale. Dopo i rientri di Cuadrado, Arthur e Bonucci nella sfida vinta contro la Lazio, anche de Ligt e Chiellini sono nella lista dei giocatori disponibili per questo incontro. Fuori quindi solamente l'infortunato Dybala, il positivo al covid Bentancur, e lo squalificato Danilo.20:04

Questo sarà l'11 di partenza dei bianconeri (4-4-2): Szczesny - Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro - Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey - Ronaldo, Morata.20:53

Il match di questa sera sarà cruciale anche per la stagione del Porto. I dragoes, fuori in semifinale nella Coppa di Portogallo e a -10 dallo Sporting Lisbona in campionato, hanno la ghiotta occasione di proseguire il proprio cammino europeo eliminando una big del calibro della Juventus.20:05

Recuperi importanti anche in casa Porto: Conceição avrà infatti a disposizione Pepe, Corona e Mbemba, tutti giocatori usciti malconci dalle ultime sfide di Coppa di Portogallo e campionato.19:27

Ecco la formazione iniziale del Porto (4-4-2): Marchesin - Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu - Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio - Marega, Taremi.21:01

Squadra arbitrale completamente olandese capitanata dall'arbitro Kuipers. Assistenti van Roekel e Zeinstra. Il quarto uomo sarà Nijhuis. VAR van Boekel, AVAR Higler. 19:27

Curioso il precedente di Kuipers con la Juventus. Il fischietto olandese fu il direttore di gara nella rimonta degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid di due stagioni fa. In quella situazione i bianconeri vinsero per 3-0 ribaltando il 2-0 del Wanda Metropolitano.19:29

1' INIZIA Juventus-Porto. Palla agli ospiti.21:00

2' Uribe dal limite dell'area spaventa subito la Juve dopo una brutta respinta di Ramsey. 21:02

2' Chiesa comincia il match sull'out di sinistra con Ramsey a destra. 21:02