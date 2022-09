LIVE DJURGåRDENS IF - MOLDE 0-0 CONFERENCE LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(24) JOHAN BAKKE (C)

(20) KRISTIAN ERIKSEN (C)

(14) ERLING KNUDTZON (C)

(15) MARKUS ANDRÉ KAASA (C)

(33) NIKLAS ØDEGÅRD (C)

(22) MAGNUS GRØDEM (C)

(16) ETZAZ HUSSAIN (C)

(25) EMIL BREIVIK (C)

(8) SIVERT MANNSVERK (C)

(11) ALBION ADEMI (C)

(13) HAMPUS FINNDELL (C)

(14) BESARD SABOVIC (C)

(7) MAGNUS ERIKSSON (C)

(12) EMMANUEL BANDA (C)

(6) RASMUS SCHÜLLER (C)

Djurgårdens IF

Tiro parato. Piotr Johansson (Djurgården) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amadou Doumbouya.18:46

PREPARTITA

Djurgårdens IF - Molde è valevole per la Fase a gironi della competizione Conference League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 18:45 allo stadio Tele2 Arena di Stockholm.

Dove vedere Djurgårdens IF-Molde di Conference League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Djurgårdens IF-Molde si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

