Heart of Midlothian

(30) VASILE JARDAN (C)

(6) BOUBACAR DIALLO (C)

(23) MIHAI LUPAN (C)

(17) VSEVOLOD NIHAEV (C)

(9) VLADIMIR AMBROS (C)

(37) DAN PUSCAS (C)

(55) MANUEL AGYEMANG (C)

(20) DONALIO DOUANLA (C)

(36) CALLUM SANDILANDS (C)

(7) JORGE GRANT (C)

(16) BLAIR SPITTAL (C)

(18) MALACHI BOATENG (C)

(25) MACAULAY TAIT (C)

(20) YAN DHANDA (C)

(17) ALAN FORREST (C)

(21) JAMES WILSON (C)

(14) CAMERON DEVLIN (C)

PREPARTITA

Heart of Midlothian - Petrocub-Hincesti è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tynecastle Park di Edinburgh.

Dove vedere Heart of Midlothian-Petrocub-Hincesti di Conference League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Heart of Midlothian-Petrocub-Hincesti si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 19 dicembre.

Il calendario completo di Conference League