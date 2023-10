Luci accese allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, è tempo di Fiorentina-Ferencvaros! Turno numero due della corrente stagione di Conference League, che impegna la Viola in uno scontro con la formazione ungherese che potrebbe valere, in caso di trionfo, il momentaneo posto in testa al girone "F". Lo schieramento di Vincenzo Italiano proviene da un copioso 2-2 raggiunto nella prima giornata, lo scorso 21 settembre, nell'incrocio con il Genk in terra francese; il Ferencvaros apre invece la propria stagione di Conference con 3 punti, guadagnati nel 1^ turno del corrente torneo ai danni del Cukaricki imponendosi per 3-1. 20:12