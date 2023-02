Dal Franchi è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:04

Gara vibrante fino all'ultimo secondo, i viola tremano nei minuti di recupero dopo aver sfiorato il 3-0 (traversa di Cabral), Karamoh riapre la gara, Terracciano salva su Sanabria: la squadra di Italiano si qualifica per la semifinale di Coppa Italia grazie alle reti di Jovic e Ikone.20:04

90'+7' FINITA! Fiorentina-Torino 2-1, triplice fischio di Doveri.20:01

90'+5' Vlasic punta l'area, Amrabat in scivolata riesce a chiudere ma il gioco era fermo per offside di Schuurs.19:59

90'+4' OCCASIONE TORINO! Traversone di Rodriguez, Sanabria si gira in area usando Gonzalez come perno, ottimo timing in uscita bassa di Terracciano.19:58

90'+3' GOL! Fiorentina-TORINO 2-1! Rete di Karamoh. Vlasic in profondità per Karamoh che in velocità anticipa Terracciano e accorcia le distanze.



90'+2' TRAVERSA FIORENTINA! Cabral riceve da Duncan all'altezza del dischetto, il suo piattone si stampa sulla traversa.19:56

90' Sei minuti di recupero.19:54

90' GOL! FIORENTINA-Torino 2-0! Rete di Ikone. Cabral caparbio in pressione su Buongiorno che serve inavvertitamente Ikone, freddo davanti a Milinkovic-Savic.



89' Karamoh spinge a destra, cross deviato da Terzic, Terracciano evita il corner.19:53

88' Ikone si accentra dalla destra, sinistro fiacco, nessun problema per Milinkovic-Savic.19:51

87' OCCASIONE FIORENTNA! Gonzalez crossa basso da sinistra, Milinkovic-Savic d'istinto evita l'autorete di Ilic.19:51

86' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Duncan prende il posto di Bonaventura.19:49

86' OCCASIONE TORINO! Traversone di Ola Aina, rimpallo tra Terzic e Karamoh, Miranchuk da ottima posizione sfiora la traversa.19:49

85' Amrabat torna in campo, ristabilendo la parità numerica.19:48

83' La gara riprende, viola momentaneamente in dieci.19:48

82' Amrabat si è preso una scarpata in faccia da Sanabria, entrano i sanitari.19:47

81' OCCASIONE TORINO! Karamoh centra dalla destra, Schuurs sbaglia il controllo, zampata sotto misura di Sanabria, Terracciano si salva con il corpo.19:44

78' Ikone cambia gioco per Gonzalez, sinistro sull'esterno della rete.19:41

76' SOSTITUZIONE TORINO. Juric aumenta il peso offensivo: Karamoh per Vojvoda.19:39

74' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Mandragora lascia il campo a favore di Amrabat, qualche fischio dal pubblico di casa.19:38

74' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Applausi per Jovic, spezzone per Cabral.19:38

73' Vojvoda dai 25 metri, destro smorzato in angolo da Milenkovic.19:36

72' Dodo arriva sul fondo, cross troppo sul portiere.19:35

69' I granata faticano a cambiare ritmo, viola in gestione.19:33

67' Rodriguez ha lamentato la spinta di Jovic in occasione del vantaggio viola, Doveri convalida dopo il check del VAR.19:32

65' GOL! FIORENTINA-Torino 1-0! Rete di Jovic. Da calcio d'angolo, cross di Terzic, Jovic svetta in area e di testa non lascia scampo a Milinkovic-Savic.



65' Gonzalez arriva sul fondo, Ricci concede il corner.19:28

62' SOSTITUZIONE TORINO. Energie fresche sulla fascia: Ola Aina per Singo.19:26

62' SOSTITUZIONE TORINO. Fuori Linetty, esordio per Ilic.19:25

62' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Italiano richiama Kouame e inserisce Ikone.19:25

61' Da corner, la palla sfila verso Miranchuk, sinistro debole, Terracciano raccoglie la sfera.19:24

60' Vlasic centra dalla destra, Igor svirgola in angolo.19:23

58' OCCASIONE FIORENTINA! Jovic smarca in area Kouame che davanti a Milinkovic-Savic spreca sul fondo.19:22

57' Da corner, girata di destro di Gonzalez, Milinkovic-Savic si accartoccia sulla sfera.19:20

57' Punizione di Mandragora, deviata dalla barriera in angolo.19:20

55' Percussione di Singo, destro di Vlasic tra le braccia di Terracciano.19:18

52' Bonaventura scende sulla fascia, cross troppo alto per Jovic.19:15

50' Ritmi non particolarmente elevati, le due squadre si affrontano sulla mediana.19:15

48' Barak a terra, gioco fermo per qualche istante.19:16

46' COMINCIA LA RIPRESA. Fiorentina-Torino 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.19:08

Italiano ha bisogno di alzare la qualità delle giocate sulla trequarti, Brekalo possibile innesto con Ikone e Cabral; Juric ha la carta Seck per sfruttare gli spazi in profondità, anche Ilic pronto ad esordire in maglia granata.18:56

Frazione equilibrata e combattuta, avvio migliore dei granata che sfiorano il gol con Ricci e Schuurs, i viola crescono, Milinkovic-Savic si immola su Barak e Mandragora colpisce un palo, ancora occasioni per Sanabria e Nico Gonzalez, il risultato non si sblocca.18:54

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Fiorentina-Torino 0-0, reti bianche all'intervallo.18:51

45'+1' OCCASIONE FIORENTINA! Gonzalez piazza il sinistro dai 25 metri, Milinkovic-Savic si distende e respinge.18:49

45' Due minuti di recupero.18:48

43' Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Milenkovic, oltre la traversa.18:46

43' Mandragora riceve da Kouame, sinistro smorzato in angolo da Buongiorno.18:46

41' Mandragora apre per Dodo, cross deviato da Rodriguez, Milinkovic-Savic fa sua la sfera.18:44

39' Vlasic allarga per Vojvoda, Milenkovic allontana di testa.18:42

38' Ripartenza di Miranchuk che non s'intende con Singo e l'azione sfuma.18:41

35' Azione insistita dei viola, Gonzalez sbaglia la rifinitura per Kouame.18:39

33' Barak s'incunea in area, cadendo sulla pressione di Ricci, Doveri fa proseguire.18:37

31' Cross di Terzic, sponda di Bonaventura, Jovic di testa la sfiora appena, Kouame impatta malamente di sinistro.18:34

28' Gonzalez chiama lo scambio con Bonaventura che sbaglia il passaggio di ritorno.18:32

26' Igor in proiezione offensiva, sinistro contrato da Buongiorno.18:28

24' OCCASIONE TORINO! Punizione di Vlasic, girata di testa di Sanabria, Terracciano reattivo.18:29

22' Lancio per Kouame, Milinkovic-Savic arriva prima.18:25

21' Sanabria spizza per Linetty, recupero di Igor.18:24

19' Terzic impegna Milinkovic-Savic ma l'azione è viziata dal fuorigioco di Barak.18:23

18' PALO FIORENTINA! Destro al volo di Mandragora dal limite, il legno salva Milinkovic-Savic.18:22

17' Bonaventura dai 20 metri, destro murato da Buongiorno.18:24

15' Terzic arriva sul fondo, Schuurs si rifugia in angolo.18:18

13' Milinkovic-Savic rimane a terra, gioco fermo.18:16

12' OCCASIONE FIORENTINA! Punizione di Terzic, un rimpallo su Gonzalez favorisce Barak, Milinkovic-Savic riesce a chiudergli lo specchio.18:15

10' Punizione di Mandragora, Buongiorno libera l'area.18:13

8' Cross di Kouame, Buongiorno anticipa Jovic, Bonaventura spara in orbita.18:13

6' Traversone di Barak, Kouame di testa non inquadra la porta.18:09

4' Kouame si defila sulla fascia, Singo lo ferma in angolo.18:07

3' Da corner, colpo di testa di Schuurs, palla fuori di poco.18:06

2' OCCASIONE TORINO! Sanabria centra dalla sinistra, destro di prima intenzione di Ricci, Terracciano devia oltre il palo.18:05

1' INIZIA Fiorentina-Torino, palla ai granata.18:03

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Doveri.18:18

Juric opta per Sanabria prima punta con Miranchuk e Vlasic a supporto. Singo e Vojvoda sulle fasce.18:17

Italiano si affida al tridente Gonzalez-Jovic-Kouame, fiducia a Mandragora in cabina di regia affiancato da Bonaventura e Barak. L'ex Brekalo parte dalla panchina.18:22

3-4-2-1 per il Torino: Milinkovic-Savic - Schuurs, Buongiorno, Rodriguez - Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda - Miranchuk, Vlasic - Sanabria. A disp.: Gemello, Fiorenza, Gravillon, Caccavo, Ciammaglichella, Gineitis, NGuessan, Ilic, Adopo, Ola Aina, Bayeye, Karamoh, Seck.18:26

Ecco le formazioni. Fiorentina con il 4-3-3: Terracciano - Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic - Bonaventura, Mandragora, Barak - Gonzalez, Jovic, Kouame. A disp.: Sirigu, Cerofolini, Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi, Amrabat, Bianco, Duncan, Ikone, Saponara, Brekalo, Cabral.18:21

I viola, dopo aver battuto di misura la Sampdoria, affrontano i granata, capaci di superare ai supplementari in inferiorità numerica, il Milan.19:42

Al Franchi tutto pronto per Fiorentina-Torino, quarti di finale di Coppa Italia.18:04