Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Genoa e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa Italia.23:03

La Roma tornerà ora in campo domenica alle 20.45 ospitando la Fiorentina, il Genoa sarà invece di scena lunedì a Marassi col Venezia per riprendere il proprio cammino nel campionato di Serie B.23:02

La perla di Dybala al minuto 64 decide l'ottavo di finale tra Roma e Genoa. I giallorossi fanno la partita calciando 25 volte verso la porta avversaria, colpendo anche una traversa clamorosa con capitan Pellegrini nel primo tempo, mentre i rossoblu pensano esclusivamente a difendersi per un'ora e pagano dazio. Gli uomini di Gilardino, una volta in svantaggio, provano a riacciuffare il match alzando il proprio baricentro ma non riescono a rendersi mai veramente pericolosi dalle parti di Rui Patricio. La squadra di Mourinho approda dunque ai quarti di finale dove affronterà la vincente di Napoli-Cremonese, il Genoa chiude invece qui il proprio percorso nella coppa nazionale.23:17

90'+5' Triplice fischio all'Olimpico, Roma-Genoa termina 1-0.22:54

90'+4' Scadono i quattro minuti di recupero ma ci sarà un prolungamento dopo il tempo perso in occasione del colpo alla testa subito da Abraham.22:53

90'+3' Tahirovic riceve palla al limite dell'area avversaria, se la porta di tacco sul mancino ma poi calcia altissimo sopra la porta di Martinez. Intanto il gioco si ferma per verificare le condizioni di Abraham, colpito involontariamente alla testa.22:53

90'+2' Vogliacco copre bene interrompendo un triangolo tra Tahirovic e Dybala, la rimessa laterale è però per la Roma che ormai è vicinissima al traguardo.22:51

90' Feliciani concede quattro minuti di recupero.22:49

90' Attacca ancora il Grifone a caccia del pareggio che significherebbe tempi supplementari.22:49

88' Aramu calcia alle stelle col mancino da dentro l'area, Feliciani ravvisa però un fuorigioco precedente di Yalcin e assegna calcio di punizione alla Roma.22:48

87' Sostituzione Roma: fuori Zaniolo, dentro Tahirovic.22:45

85' Puscas prova a girarsi in area di rigore, Mancini intercetta la sfera e rilancia lungo.22:44

84' Continuano le difficoltà per la difesa giallorossa che rischia tantissimo dopo un controllo in area di Dragusin che poi scivola e perde palla sul fondo.22:44

83' Bani ammonito per proteste.22:42

83' Qualche apprensione per la Roma dopo una percussione centrale di Frendrup, risolve tutto Ibanez spazzando l'area giallorossa.22:42

82' Gran botta di Aramu dai 30 metri, la traiettoria centrale non inganna però Rui Patricio.22:41

80' Dybala atterrato da Bani nei pressi del cerchio di centrocampo. La Joya rimane a terra dolorante dopo la botta sul ginocchio sinistro, poi si rialza senza la necessità di cure mediche.22:40

79' Fallo di Aramu su Mancini e punizione per la Roma che guadagna così secondi preziosi.22:38

77' Serpentina di Spinazzola sulla sinistra con Bani che lo ferma al momento dell'ingresso in area. Ottimo ingresso dell'esterno giallorosso, finora molto propositivo in zona offensiva.22:37

76' Gilardino si gioca le carte Aramu e Puscas mentre Mourinho fa tirare il fiato a Zalewski concedendo un quarto d'ora al turco Celik.22:35

75' Sostituzione Genoa: fuori Galdames, dentro Aramu.22:34

75' Sostituzione Genoa: esce Coda, entra Puscas.22:33

75' Sostituzione Roma: fuori Zalewski, dentro Celik.22:33

74' Zalewski finta il cross col destro, rientra sul mancino al vertice dell'area avversaria ma colpisce malissimo e regala rimessa da fondo campo agli ospiti.22:33

73' Spinazzola salta netto Sabelli ma viene poi fermato da Strootman sul vertice dell'area genoana. Buono spunto dell'esterno giallorosso e ottima chiusura dell'olandese ex Roma.22:32

70' Punizione per il Genoa sulla trequarti offensiva, Galdames pesca Dragusin in area che però non riesce a dare forza al proprio tentativo. Rui Patricio blocca la sfera senza problemi.22:29

69' Criscito spinge Zalewski e vanifica un'azione offensiva dei rossoblu.22:27

67' Carambola in area giallorossa che per poco non favorisce Coda, poi Dybala subisce fallo e fa respirare i suoi.22:26

64' GOL! ROMA-Genoa 1-0! Rete di Paulo Dybala! La Joya riceve palla da Mancini in zona centrale, se la porta sul sinistro, entra in area bruciando i difensori avversari e fredda Martinez dal vertice dell'area piccola!



64' Sostituzione Genoa: esce Sturaro, entra Frendrup.22:23

64' Sostituzione Genoa: fuori Badelj, dentro un applauditissimo Strootman.22:22

63' Sostituzione Genoa: esce Czyborra, entra Criscito.22:22

63' Dybala pesca Abraham al limite dell'area, l'attaccante giallorosso rientra sul sinistro ma perde palla nel contrasto con Dragusin e Bani.22:22

62' Sostituzione Roma: esce El Shaarawy, entra Spinazzola.22:20

61' Sostituzione Roma: fuori Bove, dentro Cristante.22:20

61' Corner per la Roma, Zalewski pesca Ibanez in area che colpisce debolmente di testa. Palla a fondo campo e rimessa per il Genoa.22:20

59' Czyborra abbatte Zalewski lungo l'out di destra dell'attacco giallorosso e viene sanzionato da Feliciani.22:19

58' Ripartenza del Genoa con Coda che viene lanciato in campo aperto, su di lui rinviene El Shaarawy che copre bene lo specchio della porta e concede solo un destro debole all'ex Lecce. Rui Patricio blocca a terra senza problemi.22:18

57' Zaniolo, molto nervoso già nel primo tempo, esagera nelle proteste e viene ammonito dal direttore di gara.22:16

57' Roma che attacca senza sosta in questa fase, il Genoa resiste.22:16

55' OCCASIONE ROMA! Kumbulla impatta di spalla, la palla si impenna e Martinez la toglie dal sette! La traiettoria beffarda assunta dalla palla stava per beffare il portiere ospite che è però riuscito ad arrivarci con la punta delle dita. 22:15

54' Bove ha spazio sui venti metri e calcia col destro violento. C'è una deviazione e la palla finisce in calcio d'angolo.22:13

54' Non riesce a uscire il Genoa che sta subendo tantissimo la pressione giallorossa in questo avvio di seconda frazione.22:12

53' Zaniolo non trova Dybala in area, il Genoa riparte ma Yalcin commette fallo di mano riconsegnando il possesso alla Roma.22:12

52' OCCASIONE ROMA! Dybala converge al centro e calcia sul primo palo col mancino, Martinez si distende in tuffo e devia in calcio d'angolo. Gran parata del portiere ospite che salva i suoi.22:11

52' Calcio d'angolo per la Roma, Ibanez viene anticipato al limite dell'area piccola.22:10

51' Dybala conduce una ripartenza giallorossa, cede palla ad Abraham che fa il massimo possibile guadagnando un fallo laterale in zona offensiva.22:10

49' Martinez si supera sul destro di Abraham da distanza ravvicinata, poi Feliciani fischia il fuorigioco dell'attaccante inglese.22:08

49' Palla sul primo palo dove Martinez anticipa Abraham coi pugni e concede un altro tiro dalla bandierina ai padroni di casa.22:08

48' Decimo corner della gara per la Roma, lo conquista Zaniolo.22:07

47' Fallo di Zaniolo su Bani col difensore genoano che rimane a terra dopo l'energica spallata dell'avversario.22:06

45' Si ricomincia!22:06

45' Sostituzione Roma: fuori Pellegrini, dentro Dybala.22:05

Si attendono ora le mosse dei due tecnici per cercare di sbloccare la gara. Tra i giallorossi prende corpo la candidatura di Dybala per portare maggiore imprevedibilità in chiave offensiva mentre Gilardino potrebbe pensare a Gudmundsson, Aramu o Puscas per aumentare la pericolosità dei suoi.21:53

Le uniche emozioni della gara arrivano poco dopo la mezz'ora: prima Pellegrini colpisce una traversa clamorosa su assist di Matic, poi Yalcin spreca da ottima posizione in area giallorossa. La Roma gestisce maggiormente il possesso palla ma non riesce, con l'eccezione del legno colpito dal proprio capitano, a rendersi pericolosa dalle parti di Martinez. Il Genoa per ora ha resistito senza troppo affanno ma non è praticamente mai riuscito a ripartire in modo concreto.21:50

45'+1' Duplice fischio di Feliciani e fine primo tempo all'Olimpico.21:47

45' Un minuto di recupero.21:46

43' Ennesimo calcio d'angolo per la Roma ed ennesima respinta della difesa ospite. La gara non si schioda da questo copione.21:44

42' Rimpallo in area genoana e palla che non arriva per un soffio sui piedi di Abraham appostato in area piccola.21:43

41' El Shaarawy apre a sinistra per Zalewski, l'esterno italo-polacco crossa teso al centro per Abraham ma trova la respinta di Vogliacco. L'azione poi prosegue e la palla finisce in corner per la Roma.21:45

38' Zaniolo viene anticipato in profondità dall'uscita di un attento Martinez, poi dalla parte opposta Dragusin ha spazio per il cross dalla sinistra ma non trova compagni a centro area.21:39

35' Primo cartellino del match per Bove che ferma la ripartenza avversaria trattenendo Yalcin.21:46

34' OCCASIONE GENOA! Contropiede quasi perfetto del Genoa con Sturaro che premia la corsa di Sabelli sulla destra, l'esterno mette al centro per Yalcin che colpisce malissimo e spreca l'occasione per il vantaggio genoano.21:35

33' TRAVERSA DELLA ROMA! Matic serve Pellegrini rasoterra nei pressi del dischetto del rigore, il capitano giallorosso calcia di prima col piatto destro centrando la traversa! Roma vicinissima al vantaggio ma il legno dice no.21:36

32' Badelj commette fallo su Pellegrini e consegna una punizione in zona offensiva ai padroni di casa.21:32

30' Bove cerca Abraham con un pallone alto in area, Martinez esce in presa alta e blocca tutto.21:31

28' Si alzano i giri del motore giallorosso ma il Genoa sta resistendo senza troppi patemi finora.21:31

26' Altro tentativo dalla distanza dei giallorossi con Zaniolo e altra respinta in corner della difesa genoana.21:28

25' Palla respinta dalla difesa sui piedi di Bove, il numero 52 calcia col sinistro trovando un'altra deviazione in calcio d'angolo da parte della difesa ospite.21:27

24' Bove calcia dalla distanza col destro, palla deviata in corner.21:26

23' Gioco fermo per permettere i soccorsi a Zalewski, rimasto a terra dopo una botta alla caviglia.21:25

21' OCCASIONE ROMA! Il Genoa perde palla in uscita dalla difesa, Matic verticalizza per Pellegrini che prolunga in area per Abraham. L'attaccante inglese incrocia col destro trovando la deviazione in corner da parte di Martinez.23:07

21' Altro stacco di Kumbulla con lo stesso esito del tentativo precedente.21:21

20' Pellegrini mette in mezzo dalla destra, Mancini viene anticipato da Yalcin. Corner per la Roma.21:21

19' Zalewski salta netto Czyborra ma viene trattenuto dallo stesso avversario. Calcio di punizione per la Roma sul lato corto dell'area rossoblu.21:20

18' Pellegrini calcia a uscire dalla bandierina, Kumbulla anticipa tutti di testa ma non trova la porta difesa da Martinez.21:18

17' Abraham prova il cross al centro dalla destra, Dragusin lo chiude in corner.21:17

16' Gara giocata con buon piglio da ambo le formazioni ma nessuna delle due è finora riuscita a rendersi davvero pericolosa in zona offensiva.21:17

14' El Shaarawy addomestica la sfera al limite dell'area avversaria e serve Pellegrini a rimorchio. Il capitano giallorosso cerca la porta col sinistro di prima intezione ma non la trova.21:15

13' Czyborra mette in mezzo morbido, Vogliacco non arriva per poco alla battuta da pochi passi ma Feliciani ferma tutto per fuorigioco del difensore ospite.21:14

12' Dribbling in zona centrale di Yalcin, steso senza troppi complimenti da Kumbulla che rischia anche il giallo ma viene graziato da Feliciani.21:13

10' Vogliacco prova lo stacco a centroarea ma viene anticipato da Mancini, poi la sfera arriva a Rui Patricio che fa ripartire l'azione giallorossa. 21:11

10' Coda prova la conclusione al volo col mancino, Kumbulla chiude in calcio d'angolo.21:10

9' Azione in velocità del Genoa chiusa dal cross di Czyborra dalla sinistra, respinto in fallo laterale da Zalewski.21:09

7' Galdames commette fallo su Kumbulla al limite dell'area giallorossa, altro possesso per i padroni di casa, sprecato da Abraham che perde palla in fallo laterale.21:07

5' Nula di fatto dalla bandierina ma la Roma rimane in possesso della sfera, poi Zaniolo commette fallo su Dragusin prima dell'ingresso in area dalla sinistra e perde palla.21:06

4' Roma ancora in attacco con Bove che conquista un corner sulla fascia destra dell'attacco romanista.21:04

3' Pellegrini scodella in area da fermo, la difesa ospite respinge corto ma El Shaarawy calcia malamente col destro dal limite.21:04

3' Sul prosieguo dell'azione Galdames commette fallo su Pellegrini regalando un piazzato in posizione centrale ai padroni di casa.21:03

2' Zaniolo ruba palla al limite dell'area avversaria ma poi la riperde sulla pressione di Dragusin. L'attaccante giallorosso chiede a gran voce il fallo dell'avversario ma Feliciani fa cenno di proseguire.21:03

Primo possesso per il Genoa che non trova però spazi tra le linee giallorosse.21:02

Si comincia!21:01

E' tutto pronto all'Olimpico dove si attendono solo l'ingresso in campo delle due squadre e il fischio d'inizio dell'arbitro Felicioni.20:57

Gilardino, imbattuto dal suo sbarco sulla panchina rossoblu, cambia invece modulo per cercare di colmare il gap tecnico che separa i suoi dai padroni di casa. Nel trio difensivo davanti a Martinez trovano posto Dragusin, Bani e Vogliacco con Sabelli sulla corsia destra e Czyborra sulla sinistra. In mezzo al campo Galdames, Badelj e Sturaro. In attacco spazio a Yalcin e Coda. Panchina di lusso con l'ex Strootman e il Criscito, appena tornato dopo l'esperienza in MLS e tornato al Grifone firmando un contratto al minimo salariale.20:43

Mourinho opta per un turnover moderato rispetto al 2-2 di San Siro col Milan. Rui Patricio confermato tra i pali con Mancini e Ibanez nel trio difensivo dove Kumbulla fa rifiatare Smalling. Zalewski viene dirottato a destra per far spazio a El Shaarawy dalla parte opposta, al centro Bove e Matic prendono il posto di Cristante e Pellegrini, col capitano che agirà alle spalle di Abraham insieme a Zaniolo. Dybala parte dalla panchina dove trova posto anche Solbakken, a caccia dell'esordio ufficiale in maglia giallorossa.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-5-2 per il Genoa: Martinez - Bani, Vogliacco, Dragusin - Sabelli, Galdames, Badelj, Sturaro, Czyborra - Yalcin, Coda. A disposizione: Semper, Agostino, Criscito, Strootman, Aramu, Gudmundsson, Jagiello, Ilsanker, Frendrup, Matturro, Lipani, Puscas.21:01

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-4-2-1 per la Roma: Rui Patricio - Mancini, Kumbulla, Ibanez - Zalewski, Bove, Matic, El Shaarawy - Zaniolo, Pellegrini - Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Cristante, Smalling, Belotti, Shomurodov, Vina, Solbakken, Celik, Camara, Dybala, Spinazzola, Volpato, Tahirovic.20:30

Le due squadre non si affrontano in Coppa Italia da quasi 29 anni: nell'ottobre 1994 furono i giallorossi a passare il turno grazie al 3-0 firmato Totti e Fonseca, autore di una doppietta, che ribaltò il 2-0 dell'andata disputata a Marassi. Nello scorso campionato di Serie A, la gara dell'Olimpico finì invece 0-0 mentre al Ferraris si imposero i giallorossi per 2-0.15:29

Dirige il match Feliciani con De Meo e Bottegoni assistenti. Quarto uomo Cosso. In sala VAR Banti con AVAR Muto.14:14

Gli uomini di Mourinho cercano l'approdo ai Quarti di finale nella sfida dell'Olimpico contro la terza forza del campionato di Serie B, il Genoa di Gilardino. Per i liguri, dopo le vittorie natalizie su Frosinone e Bari, quella di oggi è la prima gara dopo la sosta mentre per i giallorossi si tratta del terzo impegno del 2023 dopo la vittoria di misura sul Bologna e il pareggio acciuffato per i capelli a San Siro contro il Milan. La vincente della gara di stasera andrà ad affrontare la vincente di Napoli-Cremonese, in programma martedì prossimo.15:26

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Genoa, gara valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia.14:04