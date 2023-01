Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori14:04

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Genoa, gara valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia.14:04

Gli uomini di Mourinho cercano l'approdo ai Quarti di finale nella sfida dell'Olimpico contro la terza forza del campionato di Serie B, il Genoa di Gilardino. Per i liguri, dopo le vittorie natalizie su Frosinone e Bari, quella di oggi è la prima gara dopo la sosta mentre per i giallorossi si tratta del terzo impegno del 2023 dopo la vittoria di misura sul Bologna e il pareggio acciuffato per i capelli a San Siro contro il Milan. La vincente della gara di stasera andrà ad affrontare la vincente di Napoli-Cremonese, in programma martedì prossimo.15:26

Dirige il match Feliciani con De Meo e Bottegoni assistenti. Quarto uomo Cosso. In sala VAR Banti con AVAR Muto.14:14

Le due squadre non si affrontano in Coppa Italia da quasi 29 anni: nell'ottobre 1994 furono i giallorossi a passare il turno grazie al 3-0 firmato Totti e Fonseca, autore di una doppietta, che ribaltò il 2-0 dell'andata disputata a Marassi. Nello scorso campionato di Serie A, la gara dell'Olimpico finì invece 0-0 mentre al Ferraris si imposero i giallorossi per 2-0.15:29

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-4-2-1 per la Roma: Rui Patricio - Mancini, Kumbulla, Ibanez - Zalewski, Bove, Matic, El Shaarawy - Zaniolo, Pellegrini - Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Cristante, Smalling, Belotti, Shomurodov, Vina, Solbakken, Celik, Camara, Dybala, Spinazzola, Volpato, Tahirovic.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-5-2 per il Genoa: Martinez - Bani, Vogliacco, Dragusin - Sabelli, Galdames, Badelj, Sturaro, Czyborra - Yalcin, Coda. A disposizione: Semper, Agostino, Criscito, Strootman, Aramu, Gudmundsson, Jagiello, Ilsanker, Frendrup, Matturro, Lipani, Puscas.21:01

Mourinho opta per un turnover moderato rispetto al 2-2 di San Siro col Milan. Rui Patricio confermato tra i pali con Mancini e Ibanez nel trio difensivo dove Kumbulla fa rifiatare Smalling. Zalewski viene dirottato a destra per far spazio a El Shaarawy dalla parte opposta, al centro Bove e Matic prendono il posto di Cristante e Pellegrini, col capitano che agirà alle spalle di Abraham insieme a Zaniolo. Dybala parte dalla panchina dove trova posto anche Solbakken, a caccia dell'esordio ufficiale in maglia giallorossa.20:37

Gilardino, imbattuto dal suo sbarco sulla panchina rossoblu, cambia invece modulo per cercare di colmare il gap tecnico che separa i suoi dai padroni di casa. Nel trio difensivo davanti a Martinez trovano posto Dragusin, Bani e Vogliacco con Sabelli sulla corsia destra e Czyborra sulla sinistra. In mezzo al campo Galdames, Badelj e Sturaro. In attacco spazio a Yalcin e Coda. Panchina di lusso con l'ex Strootman e il Criscito, appena tornato dopo l'esperienza in MLS e tornato al Grifone firmando un contratto al minimo salariale.20:43

E' tutto pronto all'Olimpico dove si attendono solo l'ingresso in campo delle due squadre e il fischio d'inizio dell'arbitro Felicioni.20:57

Si comincia!21:01

Primo possesso per il Genoa che non trova però spazi tra le linee giallorosse.21:02

2' Zaniolo ruba palla al limite dell'area avversaria ma poi la riperde sulla pressione di Dragusin. L'attaccante giallorosso chiede a gran voce il fallo dell'avversario ma Feliciani fa cenno di proseguire.21:03

3' Sul prosieguo dell'azione Galdames commette fallo su Pellegrini regalando un piazzato in posizione centrale ai padroni di casa.21:03

3' Pellegrini scodella in area da fermo, la difesa ospite respinge corto ma El Shaarawy calcia malamente col destro dal limite.21:04

4' Roma ancora in attacco con Bove che conquista un corner sulla fascia destra dell'attacco romanista.21:04

5' Nula di fatto dalla bandierina ma la Roma rimane in possesso della sfera, poi Zaniolo commette fallo su Dragusin prima dell'ingresso in area dalla sinistra e perde palla.21:06

7' Galdames commette fallo su Kumbulla al limite dell'area giallorossa, altro possesso per i padroni di casa, sprecato da Abraham che perde palla in fallo laterale.21:07

9' Azione in velocità del Genoa chiusa dal cross di Czyborra dalla sinistra, respinto in fallo laterale da Zalewski.21:09

10' Coda prova la conclusione al volo col mancino, Kumbulla chiude in calcio d'angolo.21:10

10' Vogliacco prova lo stacco a centroarea ma viene anticipato da Mancini, poi la sfera arriva a Rui Patricio che fa ripartire l'azione giallorossa. 21:11

12' Dribbling in zona centrale di Yalcin, steso senza troppi complimenti da Kumbulla che rischia anche il giallo ma viene graziato da Feliciani.21:13

13' Czyborra mette in mezzo morbido, Vogliacco non arriva per poco alla battuta da pochi passi ma Feliciani ferma tutto per fuorigioco del difensore ospite.21:14

14' El Shaarawy addomestica la sfera al limite dell'area avversaria e serve Pellegrini a rimorchio. Il capitano giallorosso cerca la porta col sinistro di prima intezione ma non la trova.21:15

16' Gara giocata con buon piglio da ambo le formazioni ma nessuna delle due è finora riuscita a rendersi davvero pericolosa in zona offensiva.21:17

17' Abraham prova il cross al centro dalla destra, Dragusin lo chiude in corner.21:17