All'Allianz Stadium di Torino è tutto pronto per Juventus-Sampdoria, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022.20:05

JUVENTUS (4-4-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Perin - De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro - Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot - Kulusevski, Morata. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, McKennie, Pellegrini, Kaio Jorge, Bentancur, Aké, De Winter, Soulé, Miretti. All. Marco Landucci20:04

SAMPDORIA (4-4-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Falcone - Conti, Bereszynski, Magnani, Murru - Thorsby, Askildsen, Rincón, Augello - Caputo, Torregrossa. A disposizione: Ravaglia, Saio, Ciervo, Vieira, Dragusin, Gabbiadini, Ferrari, Yepes, Aquino, Trimboli, Candreva. All. Felice Tufano20:00

La Sampdoria è stata eliminata in tutte le ultime sei occasioni in cui ha giocato gli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo che aveva passato questo turno in tutte le precedenti sei occasioni.19:45