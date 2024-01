Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Cagliari e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa Italia.22:58

La squadra di Pioli passa dunque ai quarti di finale dove attende la vincente del match tra Atalanta e Sassuolo. I rossoneri torneranno in campo domenica nel lunch match di Empoli. L'avventura del Cagliari in Coppa Italia si chiude qui, per i rossoblu ora testa allo scontro salvezza di sabato contro il Lecce al Via del Mare.23:02

Tutto facile per il Milan che segna due gol per tempo e liquida la pratica Cagliari spendendo pochissimo in termini di energie fisiche e mentali. Dopo la doppietta di Jovic della prima frazione, sono di Traoré e Leao le reti che completano il poker rossonero. Azzi, con un destro dalla distanza deviato, firma la rete della bandiera per il Cagliari.23:00

90'+4' Triplice fischio a San Siro. Milan batte Cagliari 4-1.22:52

90'+3' Ripartenza rossonera orchestrata da Leao che entra in area dalla sinistra ma stavolta cerca l'assist per Chukwueze, il nigeriano però conclude debolmente col piatto destro.22:59

90'+1' GOL! MILAN-Cagliari 4-1! Rete di Leao. Al terzo tentativo, il portoghese si accentra in area dalla sinistra e fredda Radunovic con un piatto destro perfetto sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão22:51

90'+1' Sulemana scivola al momento del rinvio da dentro la propria area, la palla finisce tra i piedi di Chukwueze che però non riesce a crearsi lo spazio per la conclusione a rete.22:50

90' Tre minuti di recupero.22:49

88' L'autore del gol cagliaritano commette fallo a centrocampo su Florenzi e viene ammonito.22:52

87' GOL! Milan-CAGLIARI 3-1! Rete di Azzi. L'esterno del Cagliari ha spazio centralmente, calcia forte dalla lunga distanza e batte Mirante anche grazie a una deviazione di Simic.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Azzi22:48

87' Pulisic taglia il campo col lancio per Leao dalla parte opposta, il portoghese ignora la sovrapposizione di Bartesaghi e cerca la porta col destro a giro. Conclusione debole e centrale che termina tra le braccia di Radunovic.22:46

84' Garbage time a San Siro con il risultato che non è più in discussione e le due squadre che non sembrano avere particolare intenzione di proporsi in zona offensiva.22:43

82' OCCASIONE MILAN! Leao si accentra dalla sinistra e scarica il destro verso la porta. Palla fuori di poco con Radunovic che non ci sarebbe mai arrivato.22:41

80' Sostituzione Milan: fuori Jimenez, dentro Bartesaghi.22:39

80' Sostituzione Milan: esce Reijnders, entra Kevin Zeroli.22:38

79' Sulemana in verticale per Zappa, Theo Hernandez spazza in fallo laterale con un tackle perfetto.22:37

77' Pestone di Sulemana ai danni di Theo Hernandez. Il francese resta per un attimo a terra facendo trattenere il fiato ai tifosi rossoneri ma si rialza quasi subito senza particolari problemi.22:37

77' Leao prova a saltare Hatzidiakos sul lato corto dell'area avversaria ma il greco tiene nell'uno contro uno e riconquista palla.22:35

75' Fuorigioco di Pulisic che aveva anche provato un elastico per andare via ad Azzi.22:34

74' Sgasata di Leao sulla sinistra, il portoghese rientra sul destro e cerca la porta ma trova la respinta di schiena di un avversario.22:33

74' Errore sulla trequarti offensiva di Deiola e palla direttamente sul fondo. La partita sta lentamente scivolando verso il 90' senza scossoni.22:32

72' Sostituzione Cagliari: fuori Di Pardo, dentro Zappa.22:31

72' Sostituzione Cagliari: esce Mancosu, entra Sulemana.22:31

71' Sostituzione Milan: esce anche Romero, al suo posto dentro Pulisic.22:29

71' Pioli sceglie di concedere comunque qualche minuto ai due titolari di maggior qualità.22:30

70' Sostituzione Milan: fuori Traoré, dentro Leao.22:29

70' Deiola interrompe una sorte di torello rossonero con una trattenuta su Romero. Prontera estrae il giallo per il centrocampista sardo.22:29

68' Cagliari davvero poco propositivo in questa fase, gli uomini di Ranieri sembrano rassegnati alla sconfitta.22:28

64' Sostituzione Cagliari: fuori anche Petagna, al suo posto dentro Gaston Pereiro.22:22

64' Non smette di spingere sulla sinistra Jimenez che arriva al cross dopo un doppio passo, palla respinta in fallo laterale dalla difesa cagliaritana.22:23

63' Sostituzione Cagliari: esce Jankto, entra Azzi.22:23

63' Petagna anticipa Mirante di testa in area piccola ma non riesce a trovare la porta sul corner battuto da Mancosu.22:22

63' Cross basso di Jankto dalla sinsitra, Simic anticipa Mancosu in area piccola toccando la palla in corner.22:21

61' Sostituzione Milan: esce Calabria, entra Florenzi.22:20

60' Theo Hernandez si mette col corpo tra la palla e Luvumbo guadagnando una rimessa dal fondo per i suoi. Il francese si sta dimostrando sempre più a suo agio nel ruolo di centrale difensivo.22:19

60' Palla persa malamente da Chukwueze, forse il meno brillante questa sera tra i rossoneri.22:18

59' Di Pardo trattiene vistosamente Chukwueze e viene ammonito da Prontera.22:18

58' Grande anticipo difensivo di Jimenez su Luvumbo. Ottima prova dell'esterno spagnolo questa sera.22:17

56' Rimessa per il Cagliari in zona offensiva ma Luvumbo spreca tutto spingendo a terra Traoré.22:15

55' Milan in totale controllo del match, non ci sarà presumibilmente spazio per i titolarissimi questa sera.22:14

52' Cross di Jankto dalla sinistra, troppo alto per Petagna. Sul pallone arriva Jimenez che guadagna rimessa dal fondo facendo carambolare la sfera su Luvumbo.22:11

50' GOL! MILAN-Cagliari 3-0! Rete di Traoré. Jimenez pesca Chukwueze in area con l'esterno destro, il nigeriano liscia completamente la conclusione ma Traoré è il più lesto di tutti a battere a rete, bucando un Radunovic ancora non perfetto.



Guarda la scheda del giocatore Chaka Traorè22:10

50' Jovic atterrato da Obert a centrocampo. Milan in costante possesso palla e Cagliari che non riesce a proporsi in avanti.22:09

48' OCCASIONE MILAN! Respinta corta della difesa ospite, Jimenez colpisce di collo sinistro e sfiora il palo alla sinistra di Radunovic. Milan vicino al tris.22:07

47' Cross dalla destra di Calabria, Traoré colpisce al volo col destro trovando la schiena di Di Pardo. Corner per il Milan.22:06

46' Si ricomincia!22:04

Dopo un buon inizio di gara, culminato nel miracolo di Mirante su Petagna, il Cagliari si spegne col passare dei minuti e incassa la doppietta di Jovic, su altrettanti assist di Theo Hernandez. Gli uomini di Ranieri sembrano con la testa già all'importante impegno di campionato col Lecce mentre tra le seconde linee rossonere c'è grande voglia di fare e dimostrare a Pioli di meritarsi qualche chance anche nei prossimi impegni.21:51

45'+1' Duplice fischio. Milan-Cagliari 2-0 al riposo.21:47

45'+1' Luvumbo si fa largo in area di rigore e calcia col sinistro. Palla altissima sopra la traversa.21:47

45' Grande anticipo di Calabria in area di rigore. Il capitano rossonero tocca di testa un attimo prima di Mancosu che avrebbe avuto la porta spalancata davanti a sé.21:46

42' GOL! MILAN-Cagliari 2-0! Rete di Jovic. Jankto perde palla sulla trequarti offensiva, Theo Hernandez si fa tutto il campo in velocità e serve Jovic in area di rigore. Il serbo calcia forte e basso col destro in scivolata, trovando la risposta difettosa di Radunovic che tocca la palla dentro alla propria porta.



Guarda la scheda del giocatore Luka Jovic21:47

42' Sponda da centroboa di Petagna per Mancosu il cui cross dalla sinistra non trova però compagni in area di rigore.21:43

41' Gamba tesa di Romero su Obert a centrocampo. Punizione per i sardi che tornano ad affacciarsi, seppur timidamente, nel campo del Milan.21:42

40' Ritmo molto basso in questa fase del match, il Cagliari non ha ancora reagito al vantaggio rossonero.21:41

37' Mancosu calcia direttamente verso la porta ma colpisce malissimo col destro a giro, palla altissima.21:38

37' Traoré commette fallo sulla propria trequarti. Punizione da posizione centrale per gli ospiti.21:38

36' Punizione per il Cagliari, Simic devia in corner anticipando Hatzidiakos.21:37

34' Reijnders cerca Simic in area dalla destra, Makoumbou anticipa il croato e spazza via il pallone.21:36

34' Luvumbo abbatte Calabria sulla propria trequarti. Punizione per il Milan lungo l'out di destra.21:35

32' Romero converge al centro dalla destra e calcia col sinistro dal limite dell'area. Palla altissima sopra la traversa.21:33

29' GOL! MILAN-Cagliari 1-0! Rete di Jovic. Assist meraviglioso di Hernandez dalla sinistra per Jovic, Hatzidiakos non ci arriva, il serbo controlla in area piccola scavalcando ancora il difensore ospite e fredda Radunovic da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Luka Jovic21:32

27' Di Pardo mette in mezzo basso dalla destra, Theo Hernandez chiude anticipanto Petagna ma il Cagliari resta in attacco.21:28

26' Jimenez prova l'imbucata centrale per Jovic, si chiude la difesa ospite che impedisce il rifornimento al serbo al limite dell'area di rigore.21:27

24' Dopo un avvio abbastanza confusionario, il Milan sembra aver preso le misure agli avversari ed è costantemente in possesso della sfera.21:25

23' Palla sanguinosa persa da Makoumbou sulla propria trequarti, Reijnders serve l'accorrente Jimenez che però sbaglia la forza del cross in area dalla sinistra. Palla in fallo laterale dalla parte opposta.21:24

20' Chukwueze imbuca per Jovic che viene però anticipato in tackle da Hatzidiakos al momento del tiro. Sul pallone si avventa Theo Hernandez che però non calcia di prima, perde palla e commette anche fallo in attacco sprecando tutto.21:22

19' Traoré ci prova col destro al volo dopo la respinta della difesa ospite, palla ampiamente a lato della porta di Radunovic.21:20

18' Simic prova la botta dal limite col destro ma trova un'altra deviazione in calcio d'angolo da parte del Cagliari.21:20

18' Romero tocca corto per l'olandese che calcia teso in area, la difesa del Cagliari prima respinge, poi deve concedere corner sul secondo tentativo rossonero.21:19

17' Punizione per il Milan dalla parte opposta, la conquista Traoré. Romero e Reijnders sul pallone per il cross in area.21:19

16' OCCASIONE CAGLIARI! Rimessa in zona offensiva per gli ospiti, Makoumbou imbecca Petagna in area di rigore, l'ex di turno restituisce palla al compagno che però mastica il pallone col destro da ottima posizione. Mirante blocca centralmente senza problemi.21:18

15' Dialogo tra Calabria e Chukwueze che spalanca la porta della corsia di destra del Milan, poi però il nigeriano sbaglia il tocco per il compagno, solissimo in area di rigore.21:17

14' Adli mette in difficoltà Reijnders con un passaggio corto a centrocampo, poi il francese si fa perdonare andando a chiudere su Mancosu al limite della propria area.21:16

13' Entrambe le squadre stanno trovando spazi enormi di manovra nel campo avversario, in questo avvio si nota la scarsa dimestichezza col terreno di gioco di molti giocatori tra quelli scelti da Pioli e Ranieri.21:14

11' Deiola prova a pescare il jolly dalla lunghissima distanza, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Mirante.21:12

11' Traversone di Mancosu dalla destra, Jovic pulisce l'area rossonera ma gli ospiti restano in possesso della sfera.21:12

10' Jimenez usa le maniere forti per non far scappare via Luvumbo. Punizione sul lato corto dell'area di rigore rossonera per il Cagliari.21:11

9' Ancora Milan in area con Reijnders che però si porta la palla oltre la linea di fondo.21:10

8' JOVIC! Adli pesca il serbo dietro la linea difensiva sarda, l'ex Real Madrid calcia basso col mancino ma trova la grande risposta di Radunovic. Occasionissima per il Milan che pareggia quella di Petagna.21:11

6' Primo ingresso in area avversaria da parte del Milan, la palla rasoterra di Chukwueze è però troppo lunga per Romero. La difesa del Cagliari libera in fallo laterale.21:07

5' Nulla di fatto per il Cagliari sul corner successivo, poi Traoré viene fermato fallosamente da Deiola.21:06

4' MIRACOLO DI MIRANTE! Mancosu calcia teso sul primo palo, Petagna anticipa tutti di testa trovando però una deviazione felina sopra la traversa da parte di Mirante.21:06

4' Jankto al cross dalla sinistra, Calabria devia in calcio d'angolo.21:05

2' Petagna difende palla in area, non riesce a girarsi ma offre la palla all'accorrente Di Pardo che non trova però la coordinazione giusta per colpire da ottima posizione. Decisivo anche un tocco di Reijnders un attimo prima della conclusione dell'esterno cagliaritano.21:04

2' Molta confusione in questo avvio di gara con entrambe le squadre che devono prendere le misure.21:03

Si comincia!21:01

Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Prontera.20:59

Grande affluenza di pubblico a San Siro dove il freddo non punge eccessivamente ed è tutto pronto per l'ingresso in campo delle due squadre.20:54

Turnover pressoché totale anche per Ranieri che, rispetto alla gara pareggiata con l'Empoli e in vista di quella fondamentale di sabato col Lecce, cambia dieci undicesimi della propria formazione. Scuffet lascia il posto a Radunovic tra i pali, la difesa a quattro è formata da Di Pardo e Hatzidiakos sulle corsie esterne con Wieteska e Obert centrali. In mezzo al campo rientra Makoumbou, assente per squalifica in campionato con Jankto e l'unico confermato Deiola. A Mancosu il compito di innescare le due punte Petagna e Luvumbo.20:36

Turnover all'ennesima potenza per Pioli che rispetto alla vittoria di misura sul Sassuolo tiene in campo solo Calabria, Hernandez e Reijnders. Tra i pali spazio a Mirante che fa rifiatare Maignan, al centro della difesa c'è Simic mentre a sinistra trova spazio dal 1' il 2005 spagnolo Alex Jimenez. Adli farà coppia con Reijnders in mezzo al campo mentre nel trio dietro a Luka Jovic trovano posto Chukwueze, Luka Romero e il 2004 ivoriano Chaka Traoré.20:33

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: 4-3-1-2 per i sardi. Radunovic - Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos - Deiola, Makoumbou, Jankto - Mancosu - Petagna, Luvumbo. A disposizione: Aresti, Scuffet, Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa, Sulemana, Viola, Oristanio, Pereiro.20:27

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: Pioli schiera il 4-2-3-1. Mirante - Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez - Adli, Reijnders - Chukwueze, Romero, Traoré - Jovic. A disposizione: Maignan, Nava, Bartesaghi, Florenzi, Kjaer, Nsiala, Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli, Giroud, Leao.20:25

Dirige il match Prontera con Mondin e Margani ad assisterlo. Quarto uomo Dionisi. In sala VAR ci sono Gariglio e Mazzoleni.20:23

Milan e Cagliari aprono il 2024 del calcio italiano affrontandosi al Meazza in gara secca. Gli uomini di Pioli cercheranno di non ripetere la sconfitta dell'anno scorso con il Torino, che ha messo fine prematuramente alle speranze di arrivare ad alzare un trofeo che manca dalla stagione 2002/03. Per il Cagliari c'è invece la grande occasione di agguantare un prestigioso quarto di finale di Coppa Italia e acquistare fiducia anche in campionato dove è in piena lotta per non retrocedere. Fischio d'inizio alle ore 21.20:21

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Cagliari, ottavo di finale di Coppa Italia.20:15