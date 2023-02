Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori20:32

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.20:32

Massimiliano Allegri contro Maurizio Sarri, chi vince approda in semifinale, dove affronterà l'Inter, vittoriosa per 1-0 contro l'Atalanta nella sfida di martedì. I bianconeri hanno avuto la meglio sul Monza agli ottavi, ma sono reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite di campionato, dove non vincono dal 7 gennaio, 1-0 contro l'Udinese. Il successo contro la squadra di Andrea Sottil è uno dei nove collezionati all'Allianz Stadium in stagione, a fronte di tre pareggi e altrettanti ko.20:36

I biancocelesti, invece, hanno superato per 1-0 il Bologna nel turno precedente e sono imbattuti dallo scorso 4 gennaio, quando hanno incassato la sconfitta per 2-1 contro il Lecce in campionato. Bilancio stagionale leggermente positivo in trasferta per Ciro Immobile e compagni, che hanno ottenuto finora cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.20:40

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-5-2: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Gatti, De Sciglio, Paredes, Miretti, Soulé, Iling-Junior, Di Maria, Kean.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Adamonis, Casale, Gila, Radu, Hysaj, Lu. Pellegrini, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Basic, Romero, Bertini, Pedro, Cancellieri.20:46

Allegri perde nuovamente per infortunio Pogba e deve rinunciare agli infortunati Bonucci, Milik e Kaio Jorge. L'ex tecnico del Milan conferma il trio tutto brasiliano in difesa, davanti al portiere di coppa Perin. Si rivede Cuadrado sulla destra, mentre nel ruolo di regista c'è Locatelli e non Paredes, che finisce in panchina. In attacco torna titolare Vlahovic, che non partiva dall'inizio dal 21 ottobre, al fianco di Chiesa, mentre Di Maria parte inizialmente fuori.20:52

Sarri, che ha tutta la rosa a disposizione, ritrova Immobile dall'inizio al centro dell'attacco, mentre parte dalla panchina Milinkovic-Savic, sostituito a centrocampo da Vecino. In difesa torna titolare Lazzari a destra, con Patric preferito a Casale in mezzo e Maximiano in porta. Prima convocazione per il neoacquisto, nonché giocatore di proprietà della Juventus, Luca Pellegrini.20:55

Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Fabio Maresca darà il via al match.20:55