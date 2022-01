LIVE ROMA - LECCE 0-1 COPPA ITALIA 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Ottavi di Coppa Italia, esordio nella competizione per la Roma di Mourinho che, all'Olimpico, affronta il Lecce di Marco Baroni.19:57

Per i salentini due scalpi importanti nei primi due turni, il Parma e lo Spezia, con la voglia di sorprendere ancora contro una big del calcio italiano come la Roma.19:57

Gara secca, la vincente di questa sfida afforonterá l'Inter, reduce dalla vittoria per 3-2 contro l'Empoli solo ai supplementari.19:59

Sono ufficiali le formazioni del match: ROMA con il 4-2-3-1, Rui Patricio - Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles - Cristante, Veretout - C. Perez, S. Oliveira, Afena-Gyan - Abraham20:19

La formazione del LECCE: 4-3-3 per Baroni che opta per Bleve - Gendrey, Calabresi, Dermaku, Barreca - Gargiulo, Blin, Helgason - Listkowski, Di Mariano, Olivieri.20:28

Mourinho punta su Abraham supportato da Carles Perez, il neo arrivato Sergio Oliveira e Afena-Gyan. In difesa spazio a Maitland-Niles sulla sinistra.20:30

Baroni ruota rispetto alla vittoria con il Pordenone, dentro Di Mariano che accompagnerà Olivieri in avanti, Gendrey in difesa con Calabresi centrale.20:37

INIZIA ROMA - LECCE! Primo pallone per i locali.21:00

ROma con la classica divisa giallorossa, Lecce in bianco.21:01

Possesso palla della Roma, salentini che alzano il pressing per poi rifugiarsi nella propria metá campo.21:04

Sergio Oliveira da mediano in coppia con Cristante, è Veretout il vertice alto del centrocampo della Roma.21:06

Si vede in avanti il Lecce, Helgason prova il cross dalla trequarti, lo respinge Maitland-Niles.21:08

VERETOUT! Tocco di Perez per il francese che calcia di prima intenzione: palla alta sopra la traversa.21:10

OCCASIONE LECCE! Listkowski crossa basso per l'accorrente Gargiulo, lo chiude in angolo Ibanez!21:14

ANNULLATO IL GOL AL LECCE! Su calcio d'angolo, colpo di testa vincente di Calabresi, Volpi annulla per fuorigioco attivo di Gargiulo! L'arbitro viene peró richiamato dal VAR. 21:17

Lecce in vantaggio all'Olimpico, Calabresi abile nell'insaccare il preciso corner di Barreca.21:18

Lecce a segno con il primo tiro in porta della partita.21:19

19'

CARLES PEREZ! Sinistro potente dal limite dell'ex Barcellona, Bleve no blocca ma nessun giocatore della Roma é pronto per il tap in vincente.21:19