Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori19:50

Benvenuti alla diretta scritta del derby di Milano tra Inter e Milan, incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia.19:50

Match di grande importanza per le due squadre in cerca di riscatto dopo il deludente ultimo turno che ha visto il Milan crollare in casa contro l'Atalanta e l'Inter pareggiare sul campo dell'Udinese. Milanesi che si giocano l'accesso alla semifinale dopo un ottavo di finale molto complicato con l'Inter che ha superato ai supplementari la Fiorentina e il Milan vittorioso sul Torino dopo i calci di rigore.19:59

Derby della Madonnina di Coppa Italia numero venticinque; bilancio di dieci successi rossoneri, sette pareggi e sette vittorie nerazzurre.10:44

Formazioni ufficiali e Inter in campo col 3-5-2: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Kolarov - Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic - Sanchez, Lukaku. A disposizione: Radu, Padelli, Bastoni, Ranocchia, Young, Hakimi, Gaglliardini, Sensi, Eriksen, Lautaro, Pinamonti.19:57

Il Milan si schiera col classico 4-2-3-1: Tatarusanu - Dalot, Romagnoli, Kjaer, Hernandez - Meite, Kessié - Saelemaekers, Diaz, Leao - Ibrahimovic. A disposizione: A.Donnarumma, Jungdal, Tomori, Calabria, Kalulu, Krunic, Castillejo, Hauge, Rebic, Maldini.19:58

Turnover moderato per Conte che affianca Sanchez a Lukaku e lancia Darmian e Perisic a tutta fascia in un centrocampo completato dai titolarissimi Barella, Brozovic e Vidal. In difesa l'unica novità è Kolarov, preferito a Bastoni. 19:46