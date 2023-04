Grazie per essere stati con noi! Vi diamo appuntamento ai prossimi impegni di Coppa Italia!23:00

L'altra semifinale di ritorno di Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese, è prevista domani 27 aprile alle 21. I viola ripartiranno dal vantaggio di 2-0 conquistato all'andata.22:58

La squadra di Inzaghi vince e convince in questa semifinale di ritorno di Coppa Italia e stacca il pass per l'ultimo atto della competizione il prossimo 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Il match viene deciso da Dimarco, che va a segno nel primo tempo su assist di Barella. La Juventus prova a costruire nell'arco dei novanta minuti ma subisce l'attenzione difensiva dei nerazzurri che, soprattutto nel secondo tempo, giocano e si rendono pericolosi sulle ripartenze. L'Inter, in finale, affronterà la Fiorentina o la Cremonese.22:59

90'+4' Finisce qui: INTER IN FINALE DI COPPA ITALIA! I nerazzurri si impongono per 1-0 sulla Juventus!22:53

90'+3' Pogba in area prova la giocata, allontana l'Inter.22:52

90'+2' Cartellino giallo per Mkhitaryan.22:51

90'+2' La Juventus prova a sfondare sulla destra: chiude l'Inter con Bastoni.22:50

90' Sono quattro i minuti di recupero.22:48

88' Sale la formazione ospite. Scambio Milik-Chiesa in verticale: esce Onana.22:47

86' Dumfries dal limite, il tiro dell'esterno nerazzurro è alto.22:45

85' Calcio di punizione dai 20 metri per l'Inter: va Brozovic con il destro, c'è una deviazione di Milik in corner.22:44

82' Sostituzione Inter: esce Calhanoglu ed entra Gagliardini.22:42

82' Sempre Inter, Correa dal limite: muro bianconero.22:41

81' L'Inter prova a spingere, il tentativo di Gosens è impreciso.22:40

80' Dieci minuti, più il recupero, al termine del match. Inter avanti 1-0 con gol di Dimarco.22:39

79' Sostituzione Juventus: esce Miretti. Allegri si gioca la carta Pogba.22:38

78' Altro doppio cambio per Inzaghi: escono Lautaro e Dimarco per Correa e Gosens.22:37

77' Tentativo di Di Maria: il sinistro dell'argentino viene bloccato senza alcun problema da Onana.22:36

76' Ripartenza nerazzurra, si difende bene la Juventus.22:35

73' CHANCE INTER! Calcio di punizione dai 20 metri per l'Inter: il mancino di Dimarco termina sulla barriera e il pallone arriva da Mkhitaryan che calcia di prima intenzione; strepitoso Perin.22:33

71' Prova ad attaccare la Juve, Miretti cerca Chiesa ma il suggerimento è troppo lungo e termina sul fondo.22:30

68' Sostituzione Juventus: fuori Bonucci per Danilo.22:27

68' Doppio cambio Inter: esce Barella per Brozovic; e Dzeko per Lukaku.22:27

67' Galoppata di Dumfries sulla destra, l'olandese poi mette una gran palla in mezzo con Lautaro che arriva in corsa e manca l'impatto con il pallone di pochissimo.22:27

66' Giropalla Juventus.22:25

63' Sostituzione Juventus: esce Locatelli per Paredes.22:22

61' Sempre Inter: diagonale di Lautaro da distanza ravvicinata, nessun problema per Perin.22:20

60' Mkhitaryan dal limite, respinge Locatelli.22:19

59' Cartellino giallo per Locatelli che commette fallo ai danni di Barella.22:18

56' Barella resta in campo e sembra non aver alcun risentimento. Riprende la gara.22:15

55' Probabili problemi muscolari per Barella, gioco fermo.22:14

52' GOL INTER ANNULLATO! Giocata pazzesca di Dzeko in area, che di mancino la mette all'angolino. Il centravanti nerazzurro, però, è stato pizzicato in fuorigioco in posizione di partenza.22:15

49' Juventus avanti con Miretti che ci prova dal limite, pallone altissimo.22:10

46' Sostituzione Juventus: esce Kostic per Milik.22:04

46' Si riparte!22:04

L'Inter, in caso di vittoria, potrebbe raggiungere la finale di Coppa Italia in due stagioni di fila per la prima volta dal biennio 2009/10 - 2010-11. La Juve, invece, potrebbe arrivare in finale di Coppa Italia per la quarta stagione consecutiva.21:58

Più Inter che Juventus in questa prima parte della gara: i nerazzurri producono tanto in fase offensiva; il match lo sblocca Dimarco su ottimo suggerimento di Barella. La Juventus prova a reagire ma non impensierisce più di tanto Onana. Da segnalare, però, l'ottimo spunto di Kostic al 34' da fuori area.21:58

45'+1' Il primo tempo finisce qui: Inter 1-0 Juventus.21:47

45' Un minuto di recupero.21:46

44' Cross in area di Di Maria, ma Onana fa suo il pallone.21:45

43' Possesso prolungato della Juventus.21:44

40' Cinque minuti più il recupero al termine della prima frazione della gara.21:40

38' Lautaro entra in area e va con il mancino: blocca Perin.21:38

35' Ripartenza Inter con Dimarco, ma la retroguardia bianconera ferma tutto.21:36

34' OCCASIONE JUVENTUS! Percussione di Kostic che libera il destro, si distende Onana che si rifugia in corner.21:35

32' Dimarco serve Lautaro dalla sinistra: l'argentino dal limite stoppa e tira; il tentativo finisce alto sopra la traversa.21:33

30' Scocca la mezz'ora di gioco: Inter sempre avanti 1-0 con Dimarco.21:31

28' Ancora Dumfries lanciato in profondità: si difende la formazione bianconera che riparte.21:29

26' De Sciglio di testa, la sua conclusione termina al lato.21:27

24' Dumfries la mette dentro dalla destra per Lautaro, ottimo l'intervento di Bonucci.21:25

21' CHANCE INTER! Lautaro con il destro dal limite, pallone fuori di poco.21:22

20' Nulla sugli sviluppi del corner per la Juve, che poi ne conquista anche un altro ma l'Inter si difende con attenzione e riconquista palla.21:21

19' Ora la Juventus prova a rendersi pericolosa sulle vie laterali: cross dalla sinistra di Kostic, deviazione in angolo.21:20

15' GOL! Inter 1-0 Juventus! Rete di Dimarco che viene servito in verticale da Barella e a tu per tu con Perin non sbaglia e insacca!



13' Dimarco dalla bandierina, si difende bene la Juventus con Alex Sandro. Riparte dal basso Perin.21:14

12' Spinge l'Inter sulla corsia di destra con Dumfries: Alex Sandro manda in corner.21:13

11' Si rialza Darmian: riprende la gara con il possesso nerazzurro.21:11

10' A terra Darmian per un intervento in ritardo di Rabiot.21:11

9' Batte Dimarco con il mancino: allontana la Juventus.21:10

7' Brutto fallo ai danni di Barella da parte di Bremer, che viene solo richiamato. Calcio di punizione nella trequarti avversaria per l'Inter.21:09

6' Giropalla della Juventus.21:07

3' Cross in mezzo invitante di Barella: Lautaro si inseriesce in area ma non riesce a trovare la deviazione vincente; poi Bremer riesce a intervenire e manda il pallone sulla spalla di Dzeko in arrivo in corsa sul secondo palo.21:08

1' Si comincia! Il primo pallone del match è gestito dalla Juventus.21:01

È il momento dell'ingresso in campo per le due formazioni!20:57

L’Inter è rimasta imbattuta in 11 degli ultimi 13 incontri in cui ha affrontato la Juventus in Coppa Italia (5 vittorie, 6 pareggi). I due successi bianconeri nel periodo sono però arrivati entrambi in semifinale.20:52

Per Allegri, invece, pronti a subentrare ci sono: Szczesny, Danilo, Pogba, Milik, Gatti, Pinsoglio, Rugani, Soulé, Paredes, Iling e Fagioli.20:47

Questi i giocatori a disposizione di Inzaghi: Gagliardini, de Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Cordaz, D'Ambrosio, Botis, Carboni, Zanotti, Brozovic, e Lukaku, che dunque partirà dalla panchina.20:47

FORMAZIONE JUVENTUS (3-5-1-1): Perin - Bremer, Bonucci, Alex Sandro - De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria - Chiesa.21:02

FORMAZIONE INTER (3-5-2): Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, Lautaro.20:33

Dirige la partita Daniele Doveri della sezione di Roma.20:31

All'Allianz, lo scorso 4 aprile, il match è terminato in parità: 1-1 con gol di Cuadrado e Lukaku. Il primo sarà assente stasera per squalifica insieme ad Handanovic; Lukaku, inizialmente squalificato anche lui nel finale incandescente della gara di andata, è stato invece “graziato” dal presidente Figc Gravina.20:58

Benvenuti alla diretta scritta di Inter-Juventus, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia 2022-23. Il fischio d'inizio, al Giuseppe Meazza, è fissato alle 21.20:23