LIVE JUVENTUS - INTER 0-0 COPPA ITALIA 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori10:17

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Juventus e Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021.10:17

Dopo la vittoria bianconera dell'andata targata Ronaldo, la Juventus accoglie all'Allianz Stadium l'Inter per un match di ritorno che promette spettacolo. Il 2-1 di sette giorni fa permette alla Vecchia Signora di giocare per due risultati su tre ma anche una sconfitta per 1-0 qualificherebbe i ragazzi di Pirlo. Inter che però arriva a Torino con la convinzione di potersela giocare forte anche dei ritorni di Lukaku e Hakimi, squalificati al Meazza.20:38

La vincente di questo doppio confronto affronterà in finale Atalanta o Napoli, impegnate domani a Bergamo nel ritorno dell'altra semifinale. Per quanto riguarda i precedenti in Coppa Italia, 15 vittorie per la Juventus, 7 pareggi e 10 vittorie dell'Inter, sempre eliminata dai bianconeri nelle quattro edizioni in cui le due squadre si sono ritrovate in semifinale.10:39

Formazioni ufficiali e Juventus in campo col 4-4-2: Buffon - Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi - Kulusevski, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Frabotta, Chiellini, Dragusin, Peeters, McKennie, Di Pardo, Chiesa, Morata.20:21

Classico 3-5-2 per l'Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian - Lukaku, Lautaro. A disposizione: Radu, Padelli, D'Ambriosio, Ranocchia, Kolarov, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Pinamonti.20:22

Pirlo ripropone in difesa la coppia centrale Demiral e De Ligt con Danilo e Alex Sandro terzini; A centrocampo spazio per Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni con Bentancur e Rabiot a fare gioco e interdizione mentre in attacco gioca Kulusevski al fianco di Ronaldo.20:00

Conte conferma le anticipazioni della vigilia e lancia Eriksen da interno sinistro al posto dello squalificato Vidal con Darmian preferito a Young sulla corsia mancina e il rientrante Hakimi sull'out opposto; per il resto difesa titolare guidata la De Vrij e coppia d'attacco formata da Lukaku e Lautaro.20:26

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Mariani.20:36

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Juventus.20:47

2' Spunto personale di Ronaldo che parte dalla sinistra e imbuca per Bernardeschi. Hakimi chiude in diagonale e guadagna il calcio di punizione.20:49

4' Cross di Bernardeschi allontanato in gioco aereo da Eriksen. Buon avvio dei bianconeri.20:51

6' Errore in impostazione di Bernardeschi che favorisce Lautaro, sul proseguo Barella controlla al limite dell'area ma poi sbaglia la trasmissione per Eriksen.20:53

8' Ritmi bassi in questi primi minuti con le due squadre che sembrano ancora studiarsi.20:55

9' Lancio di Danilo a cercare lo scatto in profondità di Ronaldo. Pallone di un soffio lungo che termina tra le braccia di Handanovic.20:56

10' Cross dal fondo di Hakimi che Lautaro gira debolmente verso la porta. Proteste nerazzurre per un contatto in area tra lo stesso argentino e Bernardeschi ma Mariani lascia correre.20:58

12' Combinazione tra Eriksen e Lukaku che non produce frutti. Ritmo di gara che però sembra aumentare.21:00

13' Cartellino giallo per Darmian, autore di un intervento falloso in scivolata ai danni di Ronaldo.21:01

15' Lungo possesso palla della Juventus che però non guadagna campo nella metà campo nerazzurra.21:02

17' Problema alla mano destra per Hakimi. Si gioca con l'Inter momentaneamente in dieci uomini.21:04

18' Destro dalla distanza di Danilo intercettato da Skriniar nel cuore dell'area di rigore. Riparte l'Inter con Hakimi rientrato regolarmente sul terreno di gioco.21:05

20' Venti minuti di gioco all'Allianz Stadium, tanto possesso palla della Juventus ma poche emozioni fino a questo momento.21:07

22' Uno-due in campo aperto tra Hakimi e Barella che porta il marocchino al tiro da buona posizione. Si oppone col corpo Demiral.21:09

23' Calcio di punizione di Eriksen allontanato da Ronaldo al limite dell'area. Sinistro al volo di Brozovic coraggioso ma ampiamente fuori bersaglio.21:11

24' Cartellino giallo per Alex Sandro, autore di un intervento falloso ai danni di Hakimi.21:12

26' Occasione Inter! Calcio di punizione di Eriksen battuto forte e teso nel cuore dell'area di rigore. Lukaku devia in qualche modo ma non riesce ad indirizzare verso la porta.21:14

28' Sponda aerea di Lukaku che Demiral allontana in corner. Occupano l'area di rigore i saltatori di Conte.21:15

29' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, destro di Eriksen deviato dal muro bianconero. Sul rimpallo Lautaro non trova la porta ma guadagna un altro giro dalla bandierina.21:16

31' Buon momento dell'Inter che sembra aver preso in mano le redini del gioco.21:18

32' Imbucata di Barella, Lukaku controlla in area ma viene murato al momento del tiro. Gioco però interrotto per la posizione di fuorigioco del belga.21:19

33' Brozovic controlla ai 25 metri e opta per la conclusione. Destro centrale che non preoccupa Buffon.21:21

35' Dribbling non riuscito da Cuadrado che si trascina palla oltre la linea del fallo laterale. Fatica a gestire il possesso palla la squadra di Pirlo in questa fase a protezione della propria trequarti.21:23

38' Kulusevski passa tra due uomini e cerca Ronaldo nel cuore dell'area di rigore. Pallone di poco impreciso e preda di Barella.21:25

40' Riprende campo la Juventus. Partita che va un po' a folate anche se continuano a latitare le occasioni da gol.21:27

42' Calcio di punizione di Ronaldo che si infrange sulla barriera, sul proseguo è attento Danilo che evita la ripartenza nerazzurra.21:29

43' Ronaldo controlla in area e da posizione defilata libera il sinistro. Attento Handanovic in protezione del suo primo palo.21:31

45' Finisce il primo tempo, Juventus-Inter 0-0.21:32

Finisce senza reti la prima frazione di gioco. Dopo un avvio caratterizzato dal possesso palla della Juventus, L'Inter alza il baricentro e costruisce alcune potenziali occasioni da palla inattiva senza però costringere Buffon a grandi parate. Nel finale chance per Ronaldo ma Handanovic risponde presente.21:41

Frazione equilibrata e molto tattica. Risultato che al momento porta la Juventus in finale anche se ci attende una ripresa tutta da vivere e aperta a qualsiasi epilogo.21:46

46' Inizia il secondo tempo! Primo pallone giocato dall'Inter.21:49

48' Lancio in profondità che Lautaro non controlla nel cuore dell'area bianconera. Possesso palla nerazzurro in questi primi minuti della ripresa.21:52

49' Ripartenza di Ronaldo che attira su di se la difesa interista e accentra per Bentancur. Imbucata per Kulusevski di poco lunga e che termina oltre la linea di fondo.21:53

51' Primi movimenti per le due panchine con Mckennie e Perisic principali indiziati ad entrare in campo.22:01

52' Barella sguscia al limite dell'area e allarga per Hakimi. Sinistro a giro del marocchino che termina di poco sopra la traversa.21:56

54' Possesso palla a basso ritmo dell'Inter che chiude la Juventus nella propria metà campo senza però trovare soluzioni offensive degne di nota.21:58

56' Destro di Darmian che termina abbondantemente sopra la traversa. Gioco però interrotto per un fuorigioco di Hakimi.22:00

58' Sostituzione per l'Inter, entra Perisic ed esce Darmian.22:02

59' Contropiede di Rabiot che arriva al limite e allarga per Ronaldo. Sinistro da posizione defilata del portoghese che termina sopra la traversa di Handanovic.22:03