Diretta Internazionali d'Italia 2025 oggi 13 maggio, programma e risultati live con Paolini e Sinner

“Giocare col Papa? Perché mi dovete mettere in difficoltà.…”. Jannik Sinner nasconde l’imbarazzo con un leggera risata, alla domanda scontata dopo che Leone XIV, in un incontro con i giornalisti, ha scherzato sulla sua passione per il tennis e sulla possibilità di giocare una partita con un pro. “Ho saputo che ha giocato da piccolino e per noi è tennisti è una bella cosa sapere che al Papa piaccia il nostro sport, per il futuro si vedrà, vediamo”, ha aggiunto il tennista numero 1 al mondo, nella conferenza stampa post partita.