L’Aston Villa non sembra intenzionato a riscattare il suo cartellino e la Turchia non è più una meta gradita. Nicolò Zaniolo sarebbe davanti a un futuro incerto. Secondo Sky Sport, nella giornata di oggi ci sarebbe stato un contatto con la Fiorentina, società che lo conosce e che potrebbe costituire una ripartenza. Ma il club viola non sarebbe il solo interessato al giocatore: anche l’Atalanta sarebbe fra le squadre interessate al calciatore.