Diretta live calciomercato, affari e trattative mercoledì 19 giugno: 100 milioni per Leao del Milan, Calafiori vuole solo la Juve

Dopo il comunicato e l’attesa della missione tedesca, Kvara ha parlato di nuovo del suo futuro a Napoli dopo la partita della Georgia contro la Turchia. “Il futuro? Sto bene, sono concentrato solo sulla nazionale. Dopo gli Europei deciderò il mio futuro. Ora non ci penso, voglio solo dare in campo tutto quello che ho per aiutare la mia nazionale. Non penso a quello che si dice, sono concentrato al 100% solo sulla Georgia”, ha aggiunto Kvara. Su di lui, forte, il pressing del PSG mentre il Napoli insiste con il rispetto del contratto. Intanto studia le alternative, a partire dalla difesa. In attacco il primo nodo rimane quello di Lukaku, operazione ardua ma ancora possibile.