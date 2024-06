Passiamo al piatto forte di questa mattina. Lukaku, terminato il periodo a titolo temporaneo alla Roma, tornerà al Chelsea, che detiene il suo cartellino, ma potrebbe far rientro subito in Serie A stando a quel che ha rivelato Sky. I buoni rapporti tra il Milan e il club londinese potrebbero favorire un affare, anche se i 38 milioni chiesti da Stamford Bridge sono troppi per l’età del giocatore e per i parametri rossoneri. Per ora il sondaggio è tale e dimostra il solo interesse del club a valutare la bontà dell’operazione che, di certo, potrebbe sfociare in un mero prestito.