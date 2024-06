Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, l’Atalanta ha trovato l’accordo con il Milan per riscattare Charles De Ketelaere per la cessione del cartellino del giocatore: 22 milioni più bonus. In virtù dei buoni rapporti del club e dinanzi alla ferma volontà del ragazzo di vestire solo la maglia della Dea che lo ha rilanciato in Seerie A, il Milan ha accolto la richiesta di eliminare il 10% sulla futura rivendita del giocatore.