Diretta live calciomercato giovedì 30 gennaio 2025: colpo Zalewski per l'Inter, Juve costretta a comprare

Ai microfoni di Prime Video, Giuseppe Marotta ha confermato l’interesse dell’Inter per Zalewski, operazione in chiusura con la Roma: “Zalewski come esterno? Le nostre valutazioni sono su quei giocatori che non hanno trovato spazio in questa prima metà della stagione. Cerchiamo un profilo giovane che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza, abbiamo un’ossatura di squadra che ci permette di stare tranquilli. Non lasciamo nulla di intentato. Frattesi resta? Ripeto che non è in vendita, il rumors della Roma non si è mai concretizzato. Non c’è discussione ad oggi”.