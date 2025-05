Avvio da rivedere, per Musetti. Il carrarino subisce e si vede strappare il servizio subito da parte dell’avversario. Il primo doppio fallo dell’azzurro porta al 15 pari, equilibrio poi sul 30-30 con un errore per parte. Si va ai vantaggi, dove un secondo doppio fallo nel game di esordio regala la palla break che si tramuta in un incubo per Lorenzo.