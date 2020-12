LIVE BAYER LEVERKUSEN - SLAVIA PRAGA 2-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(40) TOMÁŠ RIGO (C)

(7) NICOLAE CLAUDIU STANCIU (C)

(39) JAKUB KRISTAN (C)

(17) LUKÁŠ PROVOD (C)

(9) PETER OLADEJI OLAYINKA (C)

(12) ABDALLAH DIPO SIMA (C)

(32) ONDREJ LINGR (C)

(23) PETR SEVCIK (C)

(27) IBRAHIM BENJANIM TRAORE (C)

(39) CEM TUNA TÜRKMEN (C)

(32) SAMED ONUR (C)

(38) KARIM BELLARABI (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(15) JULIAN BAUMGARTLINGER (C)

(9) LEON BAILEY (C)

(22) DALEY SINKGRAVEN (C)

Fuorigioco. Aleksandar Dragovic(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Karim Bellarabi e' colto in fuorigioco.19:43

Gol! Bayer Leverkusen 2, Slavia Praga 0. Leon Bailey (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra.19:30

Fuorigioco. Karim Bellarabi(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Daley Sinkgraven e' colto in fuorigioco.19:26

Tiro parato. Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leon Bailey con suggerimento di testa.19:22

Tentativo fallito. David Zima (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nicolae Claudiu Stanciu con cross in seguito a un calcio da fermo.19:20

Sostituzione, Slavia Praga. Nicolae Claudiu Stanciu sostituisce Petr Sevcik per infortunio.19:15

Gol! Bayer Leverkusen 1, Slavia Praga 0. Leon Bailey (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Karim Bellarabi.19:04

Tentativo fallito. Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leon Bailey in seguito a un calcio da fermo.19:07

Commento in diretta

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Slavia Praga è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:55 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Slavia Praga sarà Anastasios Sidiropoulos coadiuvato da Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Slavia Praga di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Slavia Praga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Bayer Leverkusen-Slavia Praga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

