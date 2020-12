LIVE CSKA SOFIA - ROMA 2-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Vasil Levski National Stadium

Città: Sofia

Capienza: 43632 spettatori18:46

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra CSKA Sofia e Roma, incontro valido per la sesta giornata del Girone A di Europa League.18:46

Si chiude la fase a gironi dell'Europa League 2020/2021 della Roma che, di scena a Sofia contro il CSKA, si appresta a giocare una sorta di amichevole, dal momento che gli uomini di Fonseca sono già qualificati e certi del primo posto.18:47

Il CSKA Sofia si schiera con la seguente formazione (3-4-1-2): Busatto - Antov, Mattheij, Zanev - Yomov, Youga, Geferson, Mazikou - Tiago Rodrigues - Sowe, Sankharè. A disposizione: Evtimov, Henrique, Carey, Beltrame, Vion, Penaranda, Turitsov, Ahmedov, Galabov. All. Akrapovic.18:48

La Roma si schiera con la seguente formazione (3-4-2-1): Boer - Kumbulla, Fazio, J.Jesus - Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba - Perez, Pedro - Borja Mayoral. A disposizione: Pau Lopez, Berti, Karsdorp, Smalling, Villar, Bove, Ciervo, Tripi. All. Fonseca.18:49

Paulo Fonseca ha annunciato ieri l’esordio di Milanese dal primo minuto, ma lancia anche Boer in porta e Bamba a sinistra. Out Calafiori per una gastroenterite. In difesa si rivede Fazio, al rientro dopo il Covid, insieme a Kumbulla e Jesus. A centrocampo il già citato Milanese e Diawara guidano il gioco, con ai lati Bruno Peres e Bamba. In avanti Perez insieme a Pedro, che sarà squalificato domenica prossima in campionato, e Borja Mayoral.18:51

Dopo l’arrivo di Akrapovic in panchina e di Pardew come direttore tecnico, il CSKA Sofia non vuole chiudere il girone come l’unica squadra ad aver partecipato all’Europa League senza segnare. I bulgari si affidano al duo Sankharé-Sowe in attacco, con Tiago Rodrigues a sostegno dietro le punte nel 3-4-1-2.18:53

1' Inizia il match! Primo pallone giocato dal CSKA Sofia.18:57

5' GOL! CSKA SOFIA-Roma 1-0! Rete di Tiago Rodrigues. Palla persa in difesa da parte di Bruno Peres, che favorisce la ripartenza della squadra di casa sulla sinistra. Cross in mezzo da parte di Mazikou, toccato male da Sankharé e ribattuto fuori dalla difesa romanista. Al limite dell'area arriva col destro di prima intenzione Tiago Rodrigues per il vantaggio del CSKA. Prima rete bulgara di questa Europa League.19:19

6' Alla prima azione manovrata, la squadra di Akrapovic passa in vantaggio. Distratta la difesa della Roma nell'occasione, punita dall'inserimento al limite dell'area di Tiago Rodrigues. Subito gara sbloccata nei primi minuti di gioco.19:04

8' Ci prova la Roma, ferita dalla rete subita a freddo, con la conclusione di Pedro. L'ex Barcellona, però, viene bloccato dall'ottima azione difensa da parte del CSKA.19:06

11' Fa fatica la Roma a difendere sulla fascia sinistra, dove Yomov sta sfornando una prestazione ad alti livelli. Ennesimo calcio d'angolo guadagnato dalla formazione bulgara. In costante difficoltà Bamba al suo esordio europeo.19:09

13' Giocatori giallorossi che stanno sbagliando moltissimo negli appoggi, la squadra di Fonseca non sembra proprio concentra e paga sicuramente i tanti cambi di Fonseca. Serata di Sofia che si sta facendo in salita per la Roma.19:09

15' Lancio lungo a cercare Sowe in contropiede, uscita provvidenziale fuori dai pali da parte di Boer. Buon intervento da parte del portierino giallorosso classe 2002.19:11

18' Buono spunto di Milanese che, di personalità, supera due uomini e trova il corridoio per Pedro. L'ala giallorossa viene fermata in calcio d'angolo.19:14

21' Pedro guadagna un buon calcio di punizione dalla trequarti, ma la battuta di Bruno Peres è troppo corta. Difesa del CSKA che ribatte facilmente e subisce il fallo di Jesus: occasione sfumata da parte della Roma.19:17

22' GOL! CKSA Sofia-ROMA 1-1! Rete di Milanese. Borja Mayoral allarga sulla fascia destra per l'accorrente Bruno Peres, cross in mezzo del terzino brasiliano che ritrova l'ex attaccante del Real Madridl. Tocco dello spagnolo a liberare Milanese che, alla prima da titolare, di controbalzo segna con un destro preciso dall'area di rigore. Pareggio immediato della formazione giallorossa.



25' Si è ribaltata la situazione in campo a Sofia dopo il pareggio della Roma. La squadra giallorossa, dopo essere stata sorpresa dall'avvio del CSKA, ha preso le misure e ha in mano la partita contro i ragazzi di Akrapovic.19:22

30' CHE OCCASIONE! Grandissima chance concessa dalla Roma al contropiede bulgaro. Tiago Rodrigues, lanciato da Sowe, arriva davanti a Boer ma col piatto destro non trova la porta di pochissimo. Vicinissimo il CSKA alla rete del 2-1.19:26

33' Dopo il brivido di pochi istanti fa, tenta di controllare il ritmo del gioco la formazione di Fonseca. In mezzo al campo, però, fatica Diawara a far girare velocemente il pallone: difesa del CSKA che rimane ordinata dietro la linea del pallone.19:29

34' GOL! CSKA SOFIA-Roma 2-1! Rete di Sowe. Brutta giocata in mezzo al campo da parte di Diawara che si fa soffiare il pallone da Geferson. Assist preciso per l'inserimento di Sowe che, davanti a Boer, non sbaglia con il destro all'angolino. Nuovo vantaggio da parte della formazione bulgara.19:32

37' Manca la connessione tra i reparti nella formazione giallorossa, lasciando spazi aperti nella fascia centrale. CSKA che, dopo l'errore di Tiago Rodrigues pochi minuti fa, non ha perdonato una seconda volta con Sowe. In vistosa difficoltà la coppia Diawara-Milanese in mezzo al campo.19:34

40' Arriva la risposta della Roma dopo la rete del 2-1 del CSKA. Azione personale di Diawara, che si deve far perdonare l'errore sul gol di Sowe: servizio per Borja Mayoral che si accentra e calcia di sinistro. Conclusione deviata in calcio d'angolo.19:36

41' Ottima serpentina sulla fascia sinistra per Pedro che, dopo aver ubriacato di finte Mazikou, mette in mezzo un pallone invitante respinto in maniera provvidenziale dalla difesa del CSKA. Seconda occasione per la Roma nel giro di un minuto.19:37

43' Carles Perez batte ad uscire un ottimo calcio d'angolo: interviene al volo Juan Jesus dentro l'area. Il difensore brasiliano è però fermato sul più bello dall'intervento di Mattheij.19:39

45' Finisce il primo tempo a Sofia: CSKA-Roma 2-1.19:42