LIVE DUNDALK - ARSENAL 1-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(7) BUKAYO SAKA (C)

(41) BEN COTTRELL (C)

(8) DANI CEBALLOS (C)

(66) MIGUEL AZEEZ (C)

(15) AINSLEY MAITLAND-NILES (C)

(17) CÉDRIC SOARES (C)

(25) MOHAMED ELNENY (C)

(28) JOSEPH WILLOCK (C)

(22) STEFAN COLOVIC (C)

(10) GREGORY SLOGGETT (C)

(27) DANIEL KELLY (C)

(8) JOHN MOUNTNEY (C)

(24) JAMIE WYNNE (C)

(5) CHRIS SHIELDS (C)

(15) DARRAGH JOHN LEAHY (C)

(6) JORDAN MICHAEL FLORES (C)

(2) SEAN GANNON (C)

Tiro parato. Ainsley Maitland-Niles (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Eddie Nketiah.19:38

Tiro parato. Cédric Soares (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles.19:33

Joseph Willock (Arsenal) e' ammonito per un brutto fallo.19:25

Cédric Soares (Arsenal) e' ammonito per un brutto fallo.19:23

Gol! Dundalk 1, Arsenal 2. Jordan Michael Flores (Dundalk) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Duffy.19:18

Fuorigioco. David McMillan(Dundalk) prova il lancio lungo, ma Sean Gannon e' colto in fuorigioco.19:15

Gol! Dundalk 0, Arsenal 2. Mohamed Elneny (Arsenal) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Emile Smith Rowe.19:14

Gol! Dundalk 0, Arsenal 1. Eddie Nketiah (Arsenal) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:08

Andrew Boyle (Dundalk) e' ammonito per un brutto fallo.19:05

Commento in diretta

PREPARTITA

Dundalk - Arsenal è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.

Arbitro di Dundalk - Arsenal sarà Ivan Bebek coadiuvato da Goran Pataki e Bojan Zobenica.

Dove vedere Dundalk-Arsenal di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Dundalk-Arsenal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Dundalk-Arsenal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League