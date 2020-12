LIVE YOUNG BOYS - CFR CLUJ 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(94) CATALIN MIHAI ITU (C)

(7) ALEXANDRU ADRIAN PAUN ALEXANDRU (C)

(10) CIPRIAN IOAN DEAC (C)

(8) DAMJAN DJOKOVIC (C)

(28) OVIDIU STEFAN HOBAN (C)

(11) MICHAEL PEREIRA (C)

(22) NICO MAIER (C)

(77) TAULANT SEFERI SULEJMANOV (C)

(35) CHRISTOPHER MARTINS (C)

(11) GIANLUCA GAUDINO (C)

(20) MICHEL AEBISCHER (C)

(10) MIRALEM SULEJMANI (C)

(13) NICOLAS MOUMI NGAMALEU (C)

(60) FABIAN RIEDER (C)

Fuorigioco. Michel Aebischer(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Jean-Pierre Nsame e' colto in fuorigioco.19:50

Fuorigioco. Nicolas Moumi Ngamaleu(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Jean-Pierre Nsame e' colto in fuorigioco.19:45

Tiro parato. Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miralem Sulejmani con cross.19:27

Fuorigioco. Nicolas Bürgy(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Jean-Pierre Nsame e' colto in fuorigioco.19:14

Fuorigioco. Camora(CFR Cluj) prova il lancio lungo, ma Mario Júnior Rondón Fernández e' colto in fuorigioco.19:21

Commento in diretta

PREPARTITA

Young Boys - CFR Cluj è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - CFR Cluj sarà Benoît Bastien coadiuvato da Hicham Zakrani e Frederic Haquette.

Dove vedere Young Boys-CFR Cluj di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Young Boys-CFR Cluj si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Young Boys-CFR Cluj verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

