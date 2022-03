(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

PREPARTITA

Atalanta - Bayer Leverkusen è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Bayer Leverkusen sarà Srdjan Jovanovic coadiuvato da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Al VAR invece ci sarà Chris Kavanagh.

L'Atalanta nella fase a gironi ha incontrato Ferencvarosi superando il girone con 0 punti mentre Bayer Leverkusen ha incontrato Celtic, Real Betis e Ferencvarosi superando il girone con 13 punti.

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Atalanta-Bayer Leverkusen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 marzo.

Atalanta-Bayer Leverkusen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

