(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(35) FELIX LEMARECHAL (C)

(37) SOFIANE DIOP (C)

(33) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

(36) ELIOT MATAZO (C)

(8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)

(7) GELSON MARTINS (C)

(56) SCHURRLE (C)

(88) CASTRO (C)

(79) BERNARDO COUTO (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(57) RODRIGO GOMES (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

PREPARTITA

Sporting Braga - Monaco è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Monaco sarà Felix Zwayer coadiuvato da Stefan Lupp e Marco Achmüller. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Sporting Braga nella fase a gironi ha incontrato Stella Rossa, FC Midtjylland, Ludogorets e SK Puntigamer Sturm Graz superando il girone con 10 punti mentre Monaco ha incontrato Real Sociedad, PSV Eindhoven e SK Puntigamer Sturm Graz superando il girone con 12 punti.

Dove vedere Sporting Braga-Monaco di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Sporting Braga-Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 marzo.

Sporting Braga-Monaco verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

